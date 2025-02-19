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欣欣百貨董事長異動 李文英獲選上任

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

欣欣百貨（2901）19日稍早發布重大訊息，宣布由台北市府副秘書長李文英獲選擔任董事長

欣欣百貨今日召開董事會改選董事長，並發布重大訊息，經董事會推舉董事李文英小姐為董事長，獲全體董事一致通過。

作為全台歷史最悠久的百貨公司，欣欣百貨內設有商場、餐廳及電影院等多元設施，獲益來源主要為租金收益。目前由退輔會投資49%、民股持股51%。

欣欣大眾百貨位於北市林森北路，成立於1972年，欣欣百貨除提供百貨購物空間，還響應退輔會的就業輔導與榮眷照顧政策，優先聘用退除役官兵及榮眷，以履行企業社會責任。

董事長 退輔會

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