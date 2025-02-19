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Hyundai STARIA 銷售創新高 全新STARIA CEO BOSE車款三月上市

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
現代汽車搶保母車市場。圖／業者提供
現代汽車搶保母車市場。圖／業者提供

現代Hyundai汽車新車銷售屢創佳績，旗下高端MPV車款STARIA銷售再創新高，成為商務與家庭用車市場的熱門選擇。Hyundai STARIA 挾頭等艙等級座艙、極大化的乘坐空間及車內高度，並配備電動滑門、Hyundai Smart Sense Level 2半自動輔助駕駛等多樣智慧科技功能，上市至今累計銷售超過3,000台，2024年在該級距市佔率更高達32.2%。

自去年五月與國內四大福祉車公司攜手合作，提供用戶更安全、便捷的出行解決方案後，福祉車銷量相較2023年成長近三倍，展現業者對STARIA福祉車的高度認可與需求。為滿足消費者對對高階商務與尊榮出行的需求，STARIA推出了全新的「STARIA CEO BOSE車款」，售價224.8萬元，並預計於3月份正式上市。

現代汽車總代理南洋實業指出，STARIA CEO以頭等艙為概念設計的座艙空間，精心打造出無與倫比的座艙空間，讓每一位乘客都能感受到尊貴的駕乘體驗。STARIA CEO擁有寬敞挑高的車室，搭配大型雙電動玻璃天窗及全景式側窗，讓後座乘客盡享開闊放鬆的全景視野。第二排座椅搭載雙獨立Relaxion零重力電動座椅，選用Nappa頂級皮革包覆，具備加熱、通風、腿靠、一鍵仰躺等極致紓壓功能，為乘客提供放鬆身心靈的舒適感受。全新「CEO BOSE車款」特別加入BOSE音響系統，配備12支揚聲器及外部擴大機，不僅專屬量身調教音場分布，亦精準抑制車內噪音，細膩打造出匹配成功人士的豪華座駕，更具創新的是，「CEO BOSE車款」搭載了先進的DSC系統(Dynamic Speed Compensation Feature)，能根據車速自動調整音量和音調。

Hyundai 新車銷售 現代汽車

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