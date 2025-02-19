布局生技健康領域 世紀民生打造AI智能大健康生態系

世紀民生積極布局生技健康領域，董事長張祐銘今日表示，隨著全球健康管理與智能科技產業的快速發展，今年將聚焦AI技術與精準數據應用，以推動健康管理與智能應用的深度融合，目標朝向「AI智能大健康」生態系統願景邁進。

世紀民生2024年全年營收達6.44億元、年增659.47%，其中保健食品銷售占比37.11%為最大、服飾與廣告收入36.78、建材與工程收入19.62%、餐飲收入6.33%。

張祐銘指出，保健食品的業績比重明顯自去年初的11%進一步拉高，主要是旗下「朝和生醫」已成為推動保健食品業務發展的核心引擎，目前旗下已有多款針對消費者不同訴求的保健食品。

張祐銘表示，隨著不斷強化品牌市場滲透率，朝和生醫透過直播平台和電視頻道、電視廣告和會員通路的布局，拓展電商、實體零售與數位銷售模式，結合直播銷售動能與精準的廣告投放策略，打造全通路行銷布局，推動整體業績穩健成長，未來昭和生醫也規劃獨立掛牌。

張祐銘也說，除了保健食品外，近期更積極拓展公司戰略版圖，跨足數位金融領域，透過掌握華瀚保險經紀人公司過半董事席次並提升持股比率，積極布局數位金融市場。

張祐銘指出，此項投資不僅為企業帶來新的營收成長動能，還將進一步深化「AI智能大健康」生態系統，讓健康管理模式更具科學性與個性化，深化健康管理與保險科技的整合，逐步打造涵蓋健康管理、風險評估與金融保障的綜合服務生態系，並為消費者打造全新的數據驅動健康生活體驗。