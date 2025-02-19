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麥當勞性侵事件後…董座首度發聲 公布3大安心作為

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
麥當勞職場事件發生後，首次公開3大安心作為。圖／摘自麥當勞官網
麥當勞職場事件發生後，首次公開3大安心作為。圖／摘自麥當勞官網

連鎖速食品牌「麥當勞」去年12月爆出17歲女性到麥當勞打工，卻遭主管性侵長達一年後不幸輕生；經過2個多月的沈澱，今（19日）麥當勞發出最新一期季報，針對去年職場事件首度公開3大安心作為，台灣麥當勞董事長李昌霖也首度發聲，透過公開信承諾員工，「我們要用持續的行動證明，麥當勞是能讓大家安心工作的地方，這不是口號，更是絕不妥協的最高指導原則與終極目標。」

台灣麥當勞表示，自去年12月下旬，於事件後立即成立危機處理小組密集開會，全面檢視過程中做得不夠好的環節，提出積極改善的措施。未來除了加強對員工申訴案件的後續支持與協助，也同步策定全新3大安心作為，包括加強監督機制、增加監視器涵蓋率與強化性平教育，「希望透過更嚴謹、專業且貼心的措施與作為，落實對員工的身心照顧，讓夥伴工作及意見反應都能更安心。」

首先，麥當勞優化「性騷擾」申訴流程，新增「職場安心委員會」做為收案、監督單位，由外部合作的法律事務所律師受理，讓處理流程更具公信力。再者，麥當勞也將全面升級全台餐廳監視錄影系統，逐步增加監視器涵蓋率，維護環境安全。最後，麥當勞將委外性平專業團體協助培訓人資團隊，強化各級主管性平意識。

麥當勞同時也於元月份針對全台25,000名員工進行1對1關懷訪談，全面檢視職場性平是否落實，共約9成2、超過23,000位員工回饋。麥當勞表示，「我們視此為改進的機會點，希望透過強化申訴管道、落實教育訓練，讓員工更安心。」

麥當勞新增「職場安心委員會」，做為「性騷擾」申訴案件的收案、監督單位。圖／摘自麥當勞官網
麥當勞新增「職場安心委員會」，做為「性騷擾」申訴案件的收案、監督單位。圖／摘自麥當勞官網
麥當勞強化性平教育的實體與線上訓練。圖／摘自麥當勞官網
麥當勞強化性平教育的實體與線上訓練。圖／摘自麥當勞官網
「職場安心委員會」由外部合作的法律事務所律師受理。圖／摘自麥當勞官網
「職場安心委員會」由外部合作的法律事務所律師受理。圖／摘自麥當勞官網

監視器 職場 麥當勞

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