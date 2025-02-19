2025首筆信義計畫區豪宅交易 他砸4.2億現金買入

實價揭露，2025年台北信義計畫區的首筆豪宅交易，出現在屋齡14年的「皇翔御琚」，該案低樓層戶總價約4.24億元，每坪210萬元，資料顯示，買方為林姓自然人，以無貸款方式購入。

同樣位在信義計畫區的「台北信義」，去年底中樓層戶成交2.39億元，每坪189.9萬元，該戶原屋主在2012年預售時，以約1.4億元買進，持有12年增值9,919萬元，幾乎可再買一戶豪宅，買方也採無貸款方式購入。

台灣房屋集團趨勢中心統計，2024年台北兩大豪宅區：大安和信義區交易狀況。大安區總價逾億元的豪宅共36件、信義區則為32件，去年交易最熱的豪宅分別為「皇翔御琚」9件，以及「One Park Taipei 元利信義聯勤」6件。

不過成交均價信義區每坪181.8萬元，略高於大安區的167.6萬元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，信義計畫區街廓整齊、屋齡相對新，較受到企業二代、年輕富豪的喜愛，也不乏兩百萬俱樂部的豪宅，包括「皇翔御琚」、「首席公館」、「琢白」等，因此拉高整體豪宅均價。

大安區的豪宅則較為分散，分布在大安森林公園周邊、敦化林蔭道、市民大道、捷運大安站周邊等區段，且豪宅屋齡普遍達10年以上，因此單價多半落在100~190萬元。

張菱育分析，大安、信義都屬於豪客指名度高的豪宅聚落，尤其是大安森林公園第一排豪宅，因為擁有絕佳地段、無敵棟距和景觀等，房價幾乎都抗跌保值，不乏政商名流持有，物以稀為貴，屋主鮮少在市場釋出銷售，其中「One Park Taipei 元利信義聯勤」，是目前全台單價最高的豪宅，吸引企業主、藝人入住或收藏。

信義計畫區的知名豪宅「陶朱隱園」，近期也正式公開銷售，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該案完工至今已8年，由於信義計畫區屋齡10年以內的豪宅供給並不多，加上該案的整體規劃獨到且戶數有限，因此雖非甫完工的全新豪宅，但若以貼近現今市場認知的價碼銷售，應有助於拓展銷路。

陳定中指出，現今房市受央行打炒房影響，高總價豪宅貸款成數低，且從前主力客群主力之一的私法人，在平均地權條例修正案上路後，出手也相對保守，加上今年5月開徵的房屋稅，將正式適用囤房稅2.0新制，所以建商手中的豪宅餘屋，持有成本將明顯提高，因此在大環境轉變下，豪宅業者的銷售態度轉趨積極，對於高價的堅持也略有鬆動。