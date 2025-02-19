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日本國際太陽光電展今開展 元晶以差異化策略進軍日本

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
日本國際太陽光電展今（19）日在東京展開，元晶太陽能由總經理洪振仁領軍參展。圖／元晶提供
日本國際太陽光電展今（19）日在東京展開，元晶太陽能由總經理洪振仁領軍參展。圖／元晶提供

日本國際太陽光電展今（19）日在東京展開，國內太陽能廠積極尋求海外商機，元晶太陽能由總經理洪振仁親自領軍參展，規模為台灣太陽能廠商最大，茂迪、台灣鈣鈦礦等廠商，則是與貿協聯合參展。

元晶表示，耕耘日本市場前後已有十來年，且與日本重要客戶建立穩定夥伴關係，最新穎的TOPCon模組於去年也已開始出貨。日本是一個成熟的太陽能安裝市場，每年都有4-5GW的安裝量，是台灣安裝量的2倍以上。

據了解，東京都政府自今年4月起，將開始實施新建住宅必須強制裝設太陽能政策，加上日本住宅電費高昂，約比台灣貴4-5成，使得日本住宅太陽能安裝量蓬勃發展。近年來，日本安裝戶數每年可達近20萬戶，安裝容量超過1GW，幾乎達台灣整體安裝量6成以上。元晶看準商機，推出適合日本住宅市場的太陽能板，並在此次會場展出。

元晶也強調，日本跟台灣一樣是海島型氣候，對太陽能產品的耐候性需求本來就有共通性。台灣在彰濱工業區多達近600MW的鹽灘型太陽能電廠應用案例，其實已經走在世界許多國家前面。元晶參與日本市場的另一個策略，就是將現行台灣鹽灘型的太陽能產品技術與經驗推廣到日本。

相對於大陸廠商主推的一般地面型太陽能系統，元晶主推住宅型與鹽灘型產品進入日本市場，可望帶來差異化競爭優勢，預期會是台灣太陽能廠商跨足國際市場的又一案例。

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