PCB 龍頭臻鼎台灣營運總部將動土 27日辦祈福典禮

印刷電路板（PCB）龍頭臻鼎（4958）台灣營運總部將動土，該公司已發出由臻鼎科技集團董事長沈慶芳署名的邀請函，預計將於下周27日辦祈福典禮。該總部可望成為桃園新地標。

臻鼎科技集團先前在2024年7月宣布攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活 （2926）」宣布，以回饋家鄉的誠懇心意，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，並與誠品生活共同創作近5,000坪全新獨棟大店，激盪智慧科技與人文創意火花，開展嶄新氣象，預計2028年底開業。

沈慶芳先前出席和誠品生活合作記者會上致詞並幽默提到，臻鼎得標該地段後當天在桃園就引發轟動，後續跟誠品簽約前走漏消息，甚至聽說有賣方本來要一坪賣50萬趕緊抽單不賣，現在一坪漲到60-70萬，顯示當地對臻鼎總部的關注度。當時沈慶芳也幽默說，「感謝張善政市長到場，也希望市長能連任，讓這件事成為市長政績，剪綵時市長再來」。

臻鼎科技集團強調，企業總部大樓特別邀請享譽國際的Gensler建築事務所設計操刀，將打造地標級建築作品；誠品生活則邀請規劃亞洲最大「誠品生活新店」與東南亞首店「誠品生活吉隆坡」的建築師蕭博文統籌演繹誠品獨有的場所精神。這座由世界首屈一指科技大廠臻鼎及誠品生活共同創作的未來之城，預計2028年亮相，將注入彼此的軟硬實力與豐富色彩，與民眾共創精彩。

這項開發合作案位於高鐵桃園站前精華地點，交通非常便利，搭乘高鐵10-20分鐘即可快速抵達竹科或台北，亦串聯桃園國際機場、機場捷運及中山高；周邊藝文休閒場所多元，包括橫山書法藝術公園、桃園美術館、XPARK、青塘園、桃園棒球場等，便捷完善的生活機能吸引大量年輕人口移入，10年來設籍人數成長已逾1倍。

沈慶芳先前也表示，「臻鼎選擇在此黃金地段建立台灣企業總部大樓，除了希望強化各廠區串聯交流、匯集相關供應鏈廠商創造產業聚落效益，也將作為集團人才招募培育、促進產業鏈合作加值的發展基地。非常歡迎誠品生活進駐！期待雙方的合作能共同打造一個最具質感與特色、讓市民朋友和臻鼎全體同仁隨時都能享受美好時光的休憩空間，進一步帶動產業與地方經濟蓬勃活絡。」