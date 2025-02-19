不動產業唯一新鮮人起薪120萬 信義房屋 MA 計畫打造三跨人才

信義房屋（信義企業集團）2025年儲備幹部MA計畫開跑，作為全台唯一不動產業的MA計畫，打造四階段的三跨領域輪調，培養人才在產業中的全方位視野，更開出極具競爭力的薪資，保障年薪120萬元起，表現優秀者更可望達到150萬元，遠超台灣碩士畢業生的平均起薪，還有機會前往馬來西亞或日本等海外據點歷練，開拓國際視野，為未來職涯開創更多可能！信義房屋代銷業務處永續研展組經理童莉婷分享MA過來人經驗，呼籲未來潛在學弟妹勇敢加入打造三跨職涯。

童莉婷分享，三年前她以政大財管碩士身份加入信義企業集團第一屆MA計畫，輪調房仲業務、轉型辦公室、人資部與代銷業務處，擁有完整的跨部門歷練及專案實作，不僅深化產業知識，快速累積專案經驗，更有幸成為轉型重大專案的核心成員之一。

童莉婷分享，第一線業務經驗與單位輪調為後續的策略規劃頗有幫助，印象最深刻的是參與「屋況說明」的開發專案。這計畫源自業務時期的觀察，包括常在成交後中古屋產生漏水、鋼筋裸露等瑕疵，因交易完成導致與原屋主溝通難以處理，或法規限制、交易過程中消費者有許多不理解而產生的認知落差等，在輪調至轉型辦公室後，她整合痛點發起「屋況說明書」專案由同仁協力一起讓屋況說明書納入更多照片輔助說明，並建立瑕疵屋況判斷標準、針對瑕疵問題完善貸款審核與處理機制等，讓消費者不動產交易擁有更多保障及交易順利，讓她覺得與有榮焉。

信義企業集團特別設計陪跑計畫，讓同仁與前輩成為MA最大的後盾，特別安排三位關鍵輔導角色：在日常適應上有Buddy協助、專業發展有Coach指導、職涯規劃則有Mentor提供建議。完訓後，MA將依個人志願進行職缺媒合，並列入儲備主管人才庫，持續在集團發揮影響力。

童莉婷強調，從建設、預售新成屋代銷、中古仲介到旅遊飯店，這樣多元的歷練機會在業界相當罕見，MA培訓期間建立的跨部門人脈與資源，對現在擔任主管職更是助益匪淺。

信義企業集團不僅重視人才發展，更將ESG理念融入MA培訓。透過專業課程與專案實作，學員可強化永續力與數據力，並在工作中實踐綠色轉型與社會責任。以點線面方式多角度布局，幫助學員打造三跨職涯——跨領域、跨國界、跨集團，未來更能成為推動企業數位轉型及永續發展的關鍵力量。

「心中有光何懼路長。」童莉婷勉勵未來的學弟妹，鼓勵具備積極主動、學習力強、正直誠信特質的人才加入。2025年信義企業集團MA儲備幹部計畫歡迎有志投入不動產產業的優秀人才把握機會，一同「Make your own way」！本次招募自即日起至2025年4月7日止，歡迎海內外學士（含）以上畢業的新鮮人、兩年內工作經驗者報名。

信義企業集團將自2月下旬起舉辦實體與線上說明會，詳細場次資訊可詳看信義房屋官網、官方粉絲專頁及Instagram，更多詳情可洽下列網頁瞭解：

信義房屋官方網站：（https://hr.sinyi.com.tw/campus）

MA計劃招募網頁：（https://hr-event.sinyi.com.tw/MA/）

菁英幕僚暑期實習招募網頁：（https://hr-event.sinyi.com.tw/staff-intern/）

信義房屋官方粉絲專頁：（https://www.facebook.com/sinyifans）

信義房屋人才招募Instagram：（https://www.instagram.com/sinyi.hr/）