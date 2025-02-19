商研院董事長許添財領軍 率團考察日本橋老舖百年奧秘

為協助台灣企業深入學習百年品牌的經營智慧，掌握企業傳承與創新之道，商研院特別策劃「2025年日本橋老舖傳承奧祕考察團」，並由商研院董事長許添財親自領軍，將帶領台灣企業家親自走訪日本橋地區的知名百年企業，探索它們如何在時代變遷中穩健發展，成功將品牌精神與價值傳承至新世代。

商研院表示，本次考察團規劃了豐富且深入的企業參訪行程，帶領參與者親身造訪多家擁有數百年歷史的知名企業。包括創立於1834年的「千疋屋」，這家日本第一家高級水果專賣店，以嚴格的品質標準與精緻的產品聞名，成功塑造了「水果精品」的品牌形象。

還有創立於1818年的「榮太樓總本舖」，以傳統日式甜點聞名，不僅秉持百年來的職人精神，更透過創新口味吸引年輕消費者，展現老舖如何透過創新與時俱進。

而擁有320年歷史的「NINBEN」，則是日本鰹魚高湯市場的領導品牌，透過結合現代飲食趨勢，推出即溶高湯與創新料理產品，使傳統美味更貼近現代生活。另外，創立於1849年的「山本海苔」，以極致講究的品質與細膩的製作工藝聞名，該品牌不僅成功保持傳統工藝的精髓，更不斷開發符合現代消費者需求的創新產品。

商研院還提到，除了食品產業，行程也安排參訪歷史悠久的文化品牌，如創業於1653年的「小津和紙」，這家和紙專賣店傳承日本傳統造紙技術，並積極拓展現代應用，成功將和紙文化推向國際市場。此外，考察團還將走訪日本最大的綜合不動產開發企業之一「三井不動產」，了解其如何透過「日本橋再生計畫」，結合百年傳統與現代商業模式，成功打造新型態的城市發展典範。

商研院指出，透過此次考察，參與企業將深入了解這些百年企業如何在市場變遷中持續創新與成長，並學習它們在品牌經營、企業傳承、產品開發及市場策略上的獨到見解。同時，考察團也將安排與企業高層的深度交流機會，讓參與者能夠直接向經營者請教企業永續經營的關鍵。

商研院院長王建彬表示，此次「日本橋老舖傳承奧祕考察團」包括以下五大特點，1.企業傳承的理念與策略；2.應對危機與穩定發展的能力；3.企業接班與溝通問題的解決；4.策略轉折與創新模式；5.產品創新與市場需求的匹配。

商研院表示，「2025年日本橋老舖傳承奧祕考察團」將於4月21日至25日舉行，為期五天四夜。本次活動特別邀請企業董事長、總經理、接班人及高階管理層參加，名額有限，報名從速。期待透過這次難得的國際交流，讓台灣企業汲取百年品牌的傳承智慧，為企業的未來發展帶來全新視野，開創更具競爭力的商業模式。

如欲報名或了解更多詳情，請至網址：https://reurl.cc/aZjeV9，或電洽0910-663-570王先生。