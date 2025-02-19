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美國鋼價暴漲突破900美元 單月飆21％、還要再漲

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

重磅商情顯示，美國鋼價暴漲，熱軋母材在美國時間18日每公噸突破900美元，單月飆漲超過21%，預期後市還要再漲，原本習慣月底開盤的鋼廠計劃提前開盤作業，迎合最新漲勢。

中鋼（2002）董事長黃建智19日說，得到最新報價，美國熱軋出廠價大暴漲，每公噸正式突破900美元大關，漲到每公噸934美元，與一個月前1月20日的769美元本比，上漲165美元，單月漲幅高達21.4%。

上市鋼廠主管表示，美國鋼價暴漲與俄烏戰爭將結束、重建需求有望大量釋出，以及美國對進口鋼鐵課徵25%關稅等因素有關。

尤其俄烏停火端上檯面，川普與普丁通話，美國務卿與俄羅斯外長在沙烏地阿拉伯坐下來面對面商議，都明確表達出烏克蘭戰爭將結束，預估重建用鋼需求高達2,000萬公噸，足夠中鋼生產二年，中鋼長期投資價值浮現，法人圈與中實戶看好後市，積極建構持股水位。

中鋼董事長黃建智。聯合報資料照片
中鋼董事長黃建智。聯合報資料照片

中鋼 美國 鋼價

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