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陶朱隱園終於正式開賣！中工強調：價格會符合市場行情

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
陶朱隱園實品屋。圖／中工提供
陶朱隱園實品屋。圖／中工提供

北市信義區豪宅陶朱隱園」完工至今已8年，但銷售狀況一直相當神秘，如今終於正式宣布開賣。中工（2515）19日指出，「陶朱隱園」已以符合市場行情的價格進入市場銷售。

中工強調，此次銷售策略符合目前市場行情，確保價格具競爭力並符合市場期待，現場已有實品房可供客戶參觀。作為台北市最具指標性的超高端住宅之一，陶朱隱園的推出勢必吸引國際頂級買家及高端投資者的關注。

「陶朱隱園」規劃地上21層，單層2戶，共40戶，每戶室內空間300坪，在2019年時，傳出7樓戶有關係人交易，每坪售價高達600萬元，總價要價18億元，震驚市場。

如今中工指出將以符合市場行情的價格進行銷售，據悉，低樓層每坪開價在300萬起，房市專家指出，對比過去600萬行情，該豪宅算是重回「真實世界」的市場，目前台北單價最高的豪宅在299萬元，若開價300萬，雖是挑戰新高，但也算是合乎情理。

中工表示，「陶朱隱園」以其螺旋式外觀設計聞名全球，由法國建築師Vincent Callebaut操刀，融合建築美學與綠能科技。住宅未來可配置最新智能家居系統，每戶擁有270度獨立50坪的空中花園，供住戶自行規劃開心農場，種植蔬果。全棟建築採用再生能源及雨水回收系統，呈現永續發展理念。

公設方面，「陶朱隱園」擁有耗時3年多打造的近2,000坪的自然生態庭園，設有十米大瀑布、林蔭小溪、森林步道等規劃，營造出豐富的生態環境。中工表示，大量喬木所吸收的二氧化碳，有助於淨化城市中的空氣。庭園內的生態復育也吸引了台灣藍鵲、八色鳥等珍稀鳥類駐足，三不五時還可以看見松鼠在樹上跳躍。此時正值百花盛開的季節，庭園中處處可見彩蝶飛舞。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，從興建、完工到銷售都充滿話題的「陶朱隱園」，完工至今已8年，由於信義計畫區屋齡10年以內的豪宅供給並不多，加上該案的整體規劃獨到且戶數有限，因此該案雖非甫完工的全新豪宅，但若以貼近現今市場認知的價碼銷售，應有助於拓展銷路。

陳定中指出，現今房市受央行打炒房影響，高總價豪宅貸款成數低，且從前主力客群主力之一的私法人，在平均地權條例修正案上路後，出手也相對保守，加上今年5月開徵的房屋稅，將正式適用囤房稅2.0新制，所以建商手中的豪宅餘屋，持有成本將明顯提高，因此在大環境轉變下，豪宅業者的銷售態度轉趨積極，對於高價的堅持也略有鬆動。

陶朱隱園。圖／中工提供
陶朱隱園。圖／中工提供
陶朱隱園。圖／中工提供
陶朱隱園。圖／中工提供
陶朱隱園。圖／中工提供
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陶朱隱園。記者朱曼寧／攝影
陶朱隱園。記者朱曼寧／攝影

自然生態 豪宅 陶朱隱園

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