麥當勞職場事件後做了什麼？ 首次公開3大作為

近期引發社會紛擾的麥當勞職場事件，台灣麥當勞19日首度公開事件後的三大做為，包括1、增設職場安心委員會，採取「一鍵直通、全程監督」，3月底前就會成立運作。2、全面檢視工作環境，增加監視器涵蓋率。3、委外性平專業團體協助培訓人資團隊，強化各級主管性平意識。

在台灣，每80人就有一位曾在麥當勞打工，更是許多人打工的第一份工作。麥當勞強調，此次事件後痛定思痛，要用持續的行動證明，期待透過三大安心作為，重建顧客與內部員工的信心，「麥當勞是能讓大家安心工作的地方」。

麥當勞表示，打造安心友善的職場，一直是麥當勞身為企業雇主的責任，然而，在這次職場事件中，不但因為未提供離職員工心理諮商及其他必要服務，被台北市勞動局裁罰，還陷入輿論及被抵制的風暴。內部也因而深度檢討，希望透過更嚴謹、專業且貼心的措施與作為，落實對員工的身心照顧。

麥當勞自去年12月下旬，於事件後立即成立危機處理小組密集開會，全面檢視過程中做得不夠好的環節，提出積極改善的措施，除加強對員工申訴案件的後續支持與協助，並策定全新三大作為。

一、增設職場安心委員會 一鍵直通、全程監督

針對「性騷擾」申訴優化流程：新增「職場安心委員會」做為收案、監督單位，將過往由內部人資部門接案，改由一鍵按下、直通職場安心委員會，由外部專家受理。目前和外部法律事務所合作，由律師專人回覆並主導案件調查，讓處理流程更具公信力；內部人資及相關部門，同步啟動如隔離等相關措施，共同合作以確保員工隱私及權益。

後續啟動調查小組，由原本專案指派，升級為常設的委外律師團隊，同時邀集諮商心理師及公司人資主管進行調查，都是具備性平意識的專家，從法律、心理諮商及公司資源等，多面向提供申訴人專業的協助。

此外，「職場安心委員會」遴選員工代表加入，監督公司性騷擾防治及申訴處理相關程序，以及落實改善措施，3月底前就可正式成立運作。未來，「職場安心委員會」不只收案、全程監督，並負責申訴案件的調查與記錄報告；同時列管後續追蹤，並加強對人員的關懷，確保每位在職、離職員工的申訴，都能獲得妥善處理 ，包括提供必要的心理諮商與法律諮詢服務，避免員工或外界認為公司可能有吃案的疑慮。

二、全面檢視工作環境 增加監視器涵蓋率

麥當勞全面升級餐廳監視錄影系統，強化影像的清晰度，並檢視餐廳格局，於內外場加裝更多攝影鏡頭，逐步增加監視器涵蓋率，同時加強餐廳門禁，提升安全性。目前部份餐廳已完成所有監視器的升級建置，接下來將逐步推展至全台餐廳，維護環境安全。

三、委外性平專業團體協助培訓人資團隊 強化各級主管性平意識

針對職場不法侵害防治，除了既有的員工性平教育的實體與線上訓練，並新增四堂「職場性騷擾與其它不法侵害防治」的外部線上影音課程，更專業也更有效率，提供各級主管及員工進行訓練，持續宣導性平意識，並加強既有的實體訓練，培訓營運主管從上而下鼓勵員工SPEAK UP。

此外，由委外性平專業團體協助培訓人資團隊，使其具備相關專業能力，提高對事件的敏感度與同理心，第一時間給予申訴人支持。

麥當勞深切理解性別平等的重要性，2019年即加入性平主題的線上教育訓練課程，並於2024年性平三法上路後，新增新法說明及相關宣導。未來，並將於官網設立性平專區，提升性平意識就從日常做起，員工APP上的每日任務，將新增性騷擾防治項目，並透過遊戲、影片或漫畫，讓所有員工藉由互動體驗強化訓練知識、暸解可尋求協助的管道與方式。