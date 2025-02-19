AI 是幫手還是對手？安永拋出三問題助企業主思考轉型

人工智慧（AI）是近年來最夯話題，但隨著時間推移，AI的導入面臨關鍵決策點，安永聯合會計師事務所指出，企業在AI發展的道路上面臨三大抉擇，包括AI究竟是人力的「幫手」還是「對手」？應該優先提升內部效率還是拓展外部業務？轉型應該從小範圍試點開始，還是直接進行全面性變革？

自2022年底生成式AI技術爆發以來，企業紛紛投入AI應用，希望超越數位轉型的既有框架，進一步提升營運與競爭力，然而，企業內部對AI的態度卻不盡相同，影響了AI的導入進程。

安永諮詢服務股份有限公司執行副總經理曾韵表示，在與企業客戶的溝通中，通常可見兩種情況，第一種，部分員工積極擁抱AI，甚至已經構思未來的工作流程，視AI為提升效率的「幫手」；但也有另一種員工對AI抱持戒心，擔憂自身工作可能被取代，將AI視為「對手」，導致導入過程受阻。

曾韵強調，企業在推動AI時應站在員工角度思考，以降低抗拒心理，例如，過去員工常需加班處理繁瑣的工作，而AI的導入可讓員工在更合理的時間內完成任務，不再需要過度加班，透過這樣的溝通方式，有助於讓企業內部更順利地接受AI應用。

曾韵指出，企業投入AI應用的方向通常有兩種：一是內部效率提升，二是外部業務發展。現階段，多數企業仍以內部效率提升為主，例如讓技術團隊利用AI提升生產力，或開發AI輔助系統，幫助新進員工更快適應工作流程。

曾韵說，當內部AI應用達成一定成效，員工的接受度提高後，企業才會考慮將AI擴展至對外服務，例如運用AI優化客戶體驗、提升銷售成效等。然而，數位轉型往往涉及多個部門，包括資訊、法遵、數據分析等，企業需先確立總體策略，再由不同單位分工執行，以確保轉型過程順利推進。

AI轉型過程中，企業也需考慮轉型規模。曾韵提醒，除非企業決心「大破大立」，並且有足夠資源支持一次性全面變革，否則建議從小範圍試點開始，特別是選擇「風險較低」的流程測試，累積成功經驗後，再逐步擴大應用範圍。

未來AI的影響將持續擴大。國際貨幣基金組織（IMF）預測，已開發國家約六成的工作將受到AI影響。然而，AI雖然能夠執行大量任務，但人類的價值仍在於經驗、邏輯思考與創意發想。AI最終將成為企業與個人不可或缺的「幫手」，而非單純的競爭「對手」。

曾韵指出，AI技術的發展已進入實踐階段，企業需要做出關鍵決策，以確保AI應用能真正帶來價值，無論是選擇AI作為幫手還是對手、優先提升內部效率還是發展外部業務、採取小規模試點還是全面性轉型，企業都需審慎規劃，以在AI時代的競爭中站穩腳步。