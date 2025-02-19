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陶朱隱園公開銷售了 低樓層每坪300萬元起

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
陶朱隱園。記者游智文／攝影
陶朱隱園。記者游智文／攝影

先前傳出一坪要賣600萬元的信義區指標豪宅「陶朱隱園」，中華工程（2515）19日表示，已於近日以符合市場行情的價格進入市場公開銷售，據了解，低樓層每坪300萬元起。

陶朱隱園位於信義計畫區松高路，樓高21層，規畫40戶每戶坪數權狀約300坪，外型呈旋轉狀，公設多元，包括戶外庭園、生態會所、祕密花園、森林瀑布、閱覽空間、第二門廳、室內泳池、三溫暖、健身房、交誼廳等。

中工表示，陶朱隱園以其螺旋式外觀設計聞名全球，由法國建築師Vincent Callebaut操刀，融合建築美學與綠能科技。住宅未來可配置最新智能家居系統，每戶擁有270度獨立50坪的空中花園，供住戶自行規劃開心農場，種植蔬果。全棟建築採用再生能源及雨水回收系統，呈現永續發展理念。

另外耗時三年多打造的近二千坪的自然生態庭園，設有十米大瀑布、林蔭小溪、森林步道等規劃，營造出豐富的生態環境。大量喬木所吸收的二氧化碳，有助於淨化城市中的空氣。庭園內的生態復育也吸引了台灣藍鵲、八色鳥等珍稀鳥類駐足，三不五時還可以看見松鼠在樹上跳躍。此時正值百花盛開的季節，庭園中處處可見彩蝶飛舞。

中工表示，本次銷售策略符合目前市場行情，確保價格具競爭力並符合市場期待。現場已有實品房可供客戶參觀。作為台北市最具指標性的超高端住宅之一，陶朱隱園的推出勢必吸引國際頂級買家及高端投資者的關注。

陶朱隱園。圖／業者提供
陶朱隱園。圖／業者提供
陶朱隱園地下一樓泳池區。圖／業者提供
陶朱隱園地下一樓泳池區。圖／業者提供

台灣藍鵲 自然生態 陶朱隱園

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