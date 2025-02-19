品田牧場18歲 創店經典套餐「黃金章魚燒豬排」回歸

「品田牧場」歡慶18歲，召喚創店時期的經典套餐「黃金章魚燒豬排」和「香酥雞排咖哩」，以及11年前的人氣套餐「塔塔香酥魚排」重新上桌，3月底前把握每周二、四消費「厚切腰內豬排套餐」可獲得指定優惠，周二現折50元，周四享套餐內的日式蒸蛋免費升級為爆爆明太子茶碗蒸，用厚達2cm的炸豬排為小資消費者全力應援。

18年來外酥內嫩的炸豬排，滿足千萬名消費者味蕾的「品田牧場」，台灣每10人就有1人吃過，全台19間門店，持續成為粉絲的美食後盾。即日起經典套餐「黃金章魚燒豬排」、「香酥雞排咖哩」和「塔塔香酥魚排」復刻再現。

「黃金章魚燒豬排」以鮮嫩章魚佐原塊腰內豬肉製成豚丸，淋上微嗆的芥末美乃滋風味十足。「香酥雞排咖哩」用黃金比例炸粉鎖住肉汁，香、酥、脆的口感搭配咖哩醬，層次豐富。「塔塔香酥魚排」清爽塔塔醬結合酥炸魚排，爽口不膩。選購套餐還能用優惠價89元起加購新品「海苔干貝」和「明太子山藥」。

精打細算的上班族，3月底前可把握每周二、四消費「厚切腰內豬排套餐」獲得指定優惠，周二現折50元，周四享套餐內的日式蒸蛋免費升級為爆爆明太子茶碗蒸。瘋美食會員3/2前，在王品集團旗下任一餐廳品牌，單筆消費滿千，可獲徽章1枚，集滿5枚可兌換瘋點數250點。