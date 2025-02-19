業者看好今年電動機車市場

電動機車龍頭Gogoro邁入十周年，代理執行長姜家煒表示，今年營運關鍵字為「聚焦」，在台灣市場要聚焦產品線，海外投資也會資源聚焦特定市場，目標二○二六年達到能源事業損益兩平，二○二八年則要轉虧為盈。

而光陽董事長柯勝峯日前指出，去年底單月電動機車換電系統已損益兩平，隨著電動機車經濟規模擴張，預估今年光陽能源事業將開始獲利，今年台灣電動機車市況可望健全發展，有機會小幅成長。

Gogoro日前發布去年財報，因大舉提列資產減損，全年虧損達一點二三億美元，累積虧損也突破五億美元。但姜家煒對於今年營運仍有信心。

姜家煒稱Gogoro已與嘉實多（Castrol）簽約，將設合資公司共同前進越南市場，合作模式為Gogoro協助設計與提供核心技術，再授權Castrol進行銷售與營運，明年下半年會有營收挹注。