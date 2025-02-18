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酷到沒朋友 CSD 中衛「牛仔COOL」黑刷破口罩潮出新高度

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
全新「刷破牛仔」口罩，首度以礫黑為基調，釋放獨特潮流魅力。CSD中衛提供
全新「刷破牛仔」口罩，首度以礫黑為基調，釋放獨特潮流魅力。CSD中衛提供

潮流玩家注意！CSD中衛「牛仔COOL」系列再掀風潮，全新「刷破牛仔」口罩強勢登場。標榜以深邃黑魂丹寧，解鎖街頭時尚態度，讓口罩不只是防護，更是潮流宣言。

CSD中衛的藍色牛仔系列口罩己霸榜多年，今年將加上黑色牛仔，一股神秘、個性的暗黑潮流，全新「刷破牛仔」口罩，首度以礫黑為基調，融合霧面雙灰紋理，營造自然刷破質感，在低調內斂中展現個性張力，釋放獨特潮流魅力。

除了酷炫的「刷破牛仔」，CSD中衛「牛仔COOL」系列同時保留四款經典刷色，讓丹寧迷們自由混搭。丹寧牛仔：經典牛仔藍，率性復刻永不退潮的時尚標誌；水洗牛仔：復古水洗紋理，如藝術畫作般流動，喚起懷舊風情。

刷淡牛仔：漸層刷色設計，呈現優雅層次感，柔和且百搭。刷破牛仔：細膩刷痕點綴，低調卻顯盡鋒芒的不羈魅力。

CSD中衛強調，「牛仔COOL」系列不僅外型時尚，更兼顧舒適與實用性。全系列口罩採用高透氣不織布內層，提供順暢呼吸體驗，搭配柔軟耳帶設計，減少長時間配戴的不適感。無論是日常通勤、商務會議，還是戶外休閒活動等，都能完美融入各種穿搭，讓防護選擇更加時髦有型。

CSD「牛仔COOL」系列將於2月19日起，在各大電商MOMO、PCHome、博客來、蝦皮等販售。更多資訊請上CSD中衛官方粉絲專頁查詢，或加入官方LINE獲取最新資訊。

CSD中衛「牛仔COOL」系列再掀風潮，全新「刷破牛仔」口罩強勢登場。CSD中衛提供
CSD中衛「牛仔COOL」系列再掀風潮，全新「刷破牛仔」口罩強勢登場。CSD中衛提供

口罩 電商

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