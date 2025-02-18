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聯聚雙案房價創高 台中七期再度成為全台豪宅關注焦點

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
聯聚建設雙案房價持續創高，台中七期再度成為全台豪宅關注焦點。業者提供
聯聚建設雙案房價持續創高，台中七期再度成為全台豪宅關注焦點。業者提供

豪宅推手聯聚建設再次刷新台中豪宅預售單價紀錄，根據OPENDATA最新資料揭露，旗下豪宅推案「聯聚玉衡大廈」以每坪143.8萬元，改寫台中預售豪宅單價新高，另一案「聯聚理安大廈」，則以每坪142.8萬元、排名第二。

這兩大指標性建案，皆位於台中最核心地段七期重劃區，展現了豪宅市場對於稀缺地段、頂級規劃、建商品牌的認同，也讓七期重劃區再度成為全台豪宅關注焦點。

創下最高單價的「聯聚玉衡大廈」，位於秋紅谷生態公園首排，基地面積1,838坪，規劃雙塔建築與千坪中庭花園。根據OPENDATA，此案50樓頂樓兩戶，去年12月19日各以總價9,537萬元成交，拆算車位後每坪單價達143.8萬元，創歷史新高。

房市專家分析，七期為台中最精華地段，土地取得費用本就高昂，加上「聯聚玉衡大廈」規劃總樓高達51層，完工後將是中台灣最高住宅大樓，且聯聚歷來對品質有高標準要求，營建成本也相對高，在台中豪宅市場擁有好口碑，因此極具創價空間。

另一案「聯聚理安大廈」，作為台中歌劇院第一排指標住宅，坐擁近900米的綠意視野，並由義大利國寶級設計大師ACPV ARCHITECTS操刀，38樓頂樓的兩戶，也各以毛胚創下每坪142.8萬元的記錄，各以高達1億5,509萬元的總價成交。

聯聚建設強調，公司建案長年在十大豪宅排名居前，憑藉31年的品牌深耕，持續累積頂級客群口碑，且市場布局策略清晰。

「聯聚理安大廈」為毛胚規劃，提供110坪及220坪的超大坪數空間，而「聯聚玉衡大廈」則以均質62坪，加上嚴選標配設計回應趨勢，兩案吸引不同需求客群，但在公設規劃上都一樣秉持標準，讓住戶享受頂級飯店的居住體驗，一起刷新七期豪宅紀錄，市場並不意外。

房市專家補充，「聯聚玉衡大廈」、「聯聚理安大廈」兩案皆位於台中最精華地段七期重劃區，七期發展成熟，不僅吸引國際級酒店與頂尖商辦進駐，亦成為高資產階層的居住首選。

除了代表性的台中國家歌劇院形塑藝文氛圍，市府近來仍陸續公布重大規劃，秋紅谷生態公園內將規劃興建由安藤忠雄設計的「童書之森・台中」圖書館。隨著七期土地供應日益減少，「聯聚玉衡大廈」、「聯聚理安大廈」雙案的創價，不僅是七期價值的印證，更為未來豪宅市場設定了更高標準。

生態公園 豪宅

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