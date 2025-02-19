Gogoro攻越南 拚損益兩平

Gogoro代理執行長姜家煒昨（18）日表示，將聚焦產品線與海外市場，本周與嘉實多（Castrol）簽約將成立合資公司進軍越南市場，加上產品線聚焦，預計2026年能源事業達到損益兩平，2028年車輛事業可望損益兩平，屆時Gogoro整體將有獲利表現。

姜家煒表示，Gogoro是一家能源科技與機車公司， 目標非常明確，就是實現獲利並持續穩健成長。團隊已經積極展開行動，專注核心業務，打造更能滿足客戶需求的產品與服務。Gogoro有信心透過四大策略，能夠在2026年達成能源事業損益兩平目標，2027年能源事業產生自由現金流，2028年車輛事業損益兩平。

Gogoro訂出多項策略，其中車輛車業方面， 將調整產品研發策略，預計產品線收斂至五個整車平台，並且透過模組化平台，加強共用性，提升機種產品力與市場競爭力。除應用於Gogoro自身車款，更會與PBGN聯盟夥伴共享硬體與軟體資源，使其充分發揮各自品牌的優勢，發展更多具有特色與市場競爭力的車款，共同推動機車產業升級。

聚焦海外市場方面，已與嘉實多簽約，將成立合資公司，共同前進電動運具潛力巨大的越南市場，Gogoro協助設計與提供核心技術，再授權嘉實多進行銷售與營運，目前機車代工廠尚未確定，初估在確定車款與營運模式後，最快明年下半年開始營運。