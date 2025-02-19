高鐵董座 鄭光遠真除

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台灣高鐵新任董事長鄭光遠。（聯合報系資料照）
台灣高鐵新任董事長鄭光遠。（聯合報系資料照）

行政院昨（18）日核定，台灣高鐵董事長將由代理董事長鄭光遠真除，高鐵預計今天召開董事會通過人事案。

另外，中華航空董事長人事案日前也傳出將由代理董事長高星潢真除。據了解，目前人事案尚未送到政院，仍待高層拍板。

前台灣高鐵董事長江耀宗今年1月9日卸任，當時交通部就宣布由總經理鄭光遠代理董座，因鄭光遠對高鐵事務相當熟稔，且具營運行銷專業，被視為接任高鐵董座最佳人選，昨天行政院正式核定人事案。

鄭光遠曾任長榮海運副總經理、長榮航空總經理、長榮航空董事長，2014年3月接任台灣高鐵執行長，過往曾是「台灣高鐵聯盟」副計畫主持人，對陸、海、空交通領域都具專業。

鄭光遠在擔任台灣高鐵總經理期間，積極重視公司品牌形象，以及提升觀光、旅運服務，發揮其在航空業深耕多年優勢，尤其近年台灣高鐵強化「點數經濟」、「精準行銷」，與旅行社及周邊商家跨業結盟，皆是鄭光遠在營運層面重點推展項目。

董事長 長榮航空

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