航運巨頭漲價 國內航商觀望 物流業潑冷水：漲不動

外電報導，航運巨擘馬士基（Maersk）宣布調漲歐洲線3月運費，另一巨頭赫伯羅特也宣布下月起上調多條航線運費；國內航運業界推估，每20呎櫃如果調漲1,000美元，漲幅將高達六成。國內業界尚未跟進，處於觀望階段，船公司很想跟進喊漲，但物流業界認為漲不動，看法出現兩極化。

外電報導，馬士基這次宣布3月要調漲遠東到歐洲運價每TEU（20呎貨櫃）至2,600美元。國內業界推估，這個價格跟目前市場行情上漲約1,000美元，漲幅近六成，至於能否調漲成功，關鍵在於市場需求有沒有出籠。

最新歐洲線貨櫃輪市場運價 圖／經濟日報提供

不過，業界已經開始減班，未來五周北美線已取消約7%，3月如果市場需求不旺，不排除進一步減班讓運價合理化。業者指出，遠東到歐洲都是1.5萬TEU以上的大型船舶，市場貨量較淡時，運價波動會加大，如果市場需求回升，運價反彈的速度也會加快。

看法樂觀的業者認為，第1季全球貨櫃輪仍繞行好望角，船舶調度供吃緊，隨著華人農曆年後開始上班後，預計3月貨量會開始回升，供、需吃緊後，價格就有望調漲。

物流業者則認為，近年來航商對於運價表現心中自有一把尺，不再像過去會亂砍價格搶貨，航商表態調漲價格，只是宣示的動作，但不見得漲的動，但最少可以減緩運價走低。

物流業者指出，遠東-歐洲航線是大船天下，淡季期間要裝滿本就不容易，現在處於淡季，貨量沒有大幅提升，漲價不太實際，信心喊話成份多，除非川普又有新政策，或是俄烏停戰等突發事件，才可能造成供給增加，讓運價順勢調漲。

農曆年後，遠東到歐洲運價回檔幅度相對較大，上周還出現每TEU達1,608美元，周跌幅10.91%；遠東到地中海運價每TEU達2,815美元，周跌幅7.27%；不過，近期各大航商已陸續宣布3月要調漲運價，對市場有信心喊話止跌的效果。