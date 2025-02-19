川普「美國第一」效應 卜蜂：飼料價揚 肉蛋看漲

卜蜂（1215）董事長鄭武樾昨（18）日表示，美國總統川普上任之後，黃豆、小麥、玉米的價格走勢變化更難預測，在「美國第一」的策略下，預期玉米、黃豆等價格將攀升，加上運費增加，最近國內飼料價格每公斤將調漲0.4元，漲幅3%，可能帶動國內的肉品、蛋價價格上揚。

鄭武樾分析，穀賤傷農，川普有不少選票來自於美國農民的支持，因此大宗物資的價格不太會走低，雖然未來變化很難預測，但目前黃、小、玉價格已經在高價位，希望能穩在這裡。

鄭武樾指出，國內的飼料價格近期將會調漲，每公斤要小漲0.4元，隨著成本攀升，各種肉品價格也不易下滑，毛雞肉價格每公斤55元，今年平均價格會比去2024年好，豬肉有望持穩在高價每公斤95元；而蛋價變化最大，很難預測，現在蛋價不好，雞農損失太大，要反應合理價格，就會調漲售價。

卜蜂董事長鄭武樾談話重點 圖／經濟日報提供

他說，最近雞的禽流感一樣在流傳，國內雞的飼養方式太多種，很容易被外界鳥類感染，要防止禽流感很困難，肉雞的管理都是密閉式，因此對禽流感控制比較好，但是蛋雞飼養在中南部地區都是較舊的設備，禽流感的機會大，隨著產量可能會同步減少，雞肉及雞蛋價格會比較好一點。

鄭武樾指出，民以食為天，國內的社會形態變遷，食品加工要迎合時代需要，要推出市場需要的產品，即時產品的需求量會增加，產品內容要不斷改變，才能吸引消費者目光，食品加工發展是必要的趨勢。

他說，疫情解封之後，台灣出國的人數增加，本地的消費量減少，造成去年雞肉需求量減緩，價格也跟著不好，但今年雞價已經平穩。

鄭武樾指出，這次美國發生缺蛋危機，就是因為禽流感造成雞蛋產量大減，所以當地的蛋價是大漲；台灣的蛋價在2023年寫下高峰後，2024年價格急跌，後來價格逐漸回穩，然而還是在許多雞農的成本邊緣，因此應該要有正當利潤給農民，隨著飼料成本增加，理論上應該會跟著調整蛋價。