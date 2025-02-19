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古書今贏／養精蓄銳 從容行動

經濟日報／ 劉順杰（易群企管資深顧問）

《笑林廣記》裡，某甲滿面愁容回到家裡，妻子心想丈夫出門時心情不錯，為什麼回到家一聲不吭，於是追問發生什麼事，回說：「之前算命先生說我性子急，如果遇到性子比我急的人，代表大限已到，沒想到今天遇上了，所以心中煩惱。」甲妻不相信天下怎麼可能有比她丈夫還性急的人，要他說個清楚。

原來甲辦完事後肚子餓，走進麵館叫了一碗麵，順口催了一下，沒想到小二衝到面前，直接把麵倒扣在桌上後轉身要走，他怒罵了一句，小二竟然說：「我要收碗不能等你。」

甲妻聽完不發一語走進房內，甲好奇這樣的大事，怎麼沒反應，起身準備跟進房內，甲妻已經提著包袱走出，甲驚問：「妳要去哪裡？」妻子：「嫁人。」話剛說完，隔壁的鄰居破窗跳入：「嫁我。」

性急的人，做事缺乏耐心求快心切，凡事恨不得推別人一把，甚至想要跳下親自做，為身邊人帶來不必要的壓力，自己也增添不必要負荷。最糟的是，未經深思熟慮便下達的決策和行動，常忽略關鍵發生疏漏，除了無法享受做事的樂趣，遇到複雜事務，最容易犯下致命的錯誤。

相對來說，總認為時間多的是的人，給他十天的期限做一天的事，總要等到最後一天，才想起什麼事還沒做，為了應付草率完事，前後兩者都是過猶不及。

性急的人需要稍安勿躁，謹慎規劃耐心等待是事務圓滿的條件，即使是等待，也是因為需要發酵熟成。性緩的人需要收納整理，設定目標設定期限，每一天都有應該完成的進度，並非什麼事都往後拖延。至於只在乎自己，不管別人十萬火急的人，當然是更不好的心態。

《百喻經》裡記載：古印度國王，到了晚年終於得到一位公主，每天看著可愛的女嬰，恨不得吹一口氣能讓公主瞬間長大，明知不可能，仍然召來大臣們商議，大臣們雖然各有所長，要他們逆天行事實在沒辦法。

國王最後聽從建議「請」來名醫，說出自己的願望，名醫聽完大吃一驚，又怕說出實話惹來殺身之禍，只好向國王諉稱世間確實有千年靈藥，但是必須花費10到15年才能覓齊，而且必須當場採摘調配服下，祈求國王讓他帶走公主，以免靈藥失效。但是尋覓靈藥期間山高水長行蹤不定，國王可派一名年輕細心的宮女服侍公主，不需要另派他人，以免壞了煉藥大事。

國王儘管捨不得，還是答應名醫所有要求，直到12年後公主回來，國王看到「一夕長大成人」亭亭玉立的公主，滿心歡喜賞了許多金銀珠寶，仔細看名醫已經是白髮蒼蒼，當時陪同的宮女，也成為中年婦人，頓時有了領悟。

領導者無論在任何處境，都能善用閒暇養精蓄銳；獨處時冷靜思考、困惑時請益學習、浮躁時安守鍛鍊、忙碌時分工專心、閒適時從容行動，這就是領導之道。

印度 國王 領導者

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