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台中大基地新案「以退為進」 設迎賓車道成吸客亮點

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中大基地建案「以退為進」設迎賓車道方便住戶，成為吸客亮點。記者宋健生/攝影
台中大基地建案「以退為進」設迎賓車道方便住戶，成為吸客亮點。記者宋健生/攝影

奢華飯店必備的迎賓車道讓旅客倍感尊榮，不少豪宅建案都將此「總裁級享受」列為標配之一。而近期中部房市熱區包括北屯機捷、14期及13期大基地新案皆出現迎賓車道規劃，除提升尊榮感，迎賓車道對於住戶、鄰里與環境，都更具友善性。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，不論公、私新建建築都在都市設計審議規範下；其中，台中市都市設計審議基於提升城市景觀、居住品質與公共安全，在環境友好設計方面多有所著墨，在設計之初就能將環境與建築整合考量在內，讓整體城市更宜。

就迎賓車道而言，本身基地條件需達到足夠退縮空間，加上車道寬度、坡度、鋪面的要求，相應會增加設計與營建成本。而退縮空間可降低建築物之間的緊密，增加風廊、降低熱島效應。驅車回家還能欣賞中庭花園綠意，不再是隱沒於地下空間。

由於出國差旅頻繁、共享交通工具普及，以及貨運快遞頻繁，在使用Uber、代駕、校車或機場接送巴士，迎賓車道也提供乘客等候或上下車的安全性。

過去台中市知名豪宅如「寶璽天睿」、「大陸宝格」、「聯聚信義」、「富邦天空樹」等多有此設置，而新興重劃區因基地規模條件與都審規範優化後，設有迎賓車道新案逐漸增多。

另據台中市政府警察局警政統計通報，112年舉發汽機車違反道路交通管理事件，以「違規停車」居榜首，由民眾檢舉違規停車（含臨時停車）件數佔所有民眾檢舉件數的36.76%。若有迎賓車道讓住戶、親友暫時上下車、轉送物品、或接送家人，便利性大為提升。

近期，中部規劃迎賓車道的新案包括「大城吾界」、「華固豐匯」、「順天Mr.L」，住戶藉由迎賓車道一進社區入口、二進社區大廳、三進車道入口，不論人、車返家皆能一覽中庭綠意，轉換回家後的放鬆閒適心情。

其中，北屯機捷特區「大城吾界」，基地面積1,323坪採低建蔽、雙棟建築設計，採光通風極佳，而單層2梯4戶與2梯6戶的配置更能滿足自住型買方對寧靜社區、出入單純的要求，與機捷區內的商業繁榮機能形成一動一靜的互補。

「華固豐匯」以迎賓車道串聯社區大廳與戶外泳池區，充分運用長型基地特性，1,450坪基地規劃一棟22層大樓，單層6戶3梯，坪數設定為38至47坪，實登最高單價每坪81.2萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰則提醒，迎賓車道雖有便利性，仍需遵守社區管理如不得佔用停車、大型物品卸貨等規範，快遞貨運是否通行也視個別社區人員配置與管理規章不一而足，不過先天大基地、大退縮的基礎條件優勢，已在市場上贏在前頭。

機捷

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