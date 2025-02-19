職場教練課／換位思考 成就職場導師

聰明人通常智商高、反應敏捷，做事效率高，解決問題的能力強。然而，正因為他們太聰明了，許多複雜的事情對他們來說一學就會、一聽就懂。久而久之，他們容易將這些事情「視為當然」，忽略了其中的困難。

這種情況導致聰明人在教學時容易陷入「熟極而流，忘記細節」的盲點。他們可能會說：「這很簡單啊，就是這樣、這樣、那樣、那樣。」然而，教完了，並不等於教會了。

關鍵在於，聰明人在學習過程中很少遇到困難，因此他們難以理解一般人在學習時遇到的障礙，容易忽略那些對初學者至關重要的細節。

特別是理工科領域，一個環節卡住，後續的內容就更難理解，學習者可能會因此落後，甚至放棄學習。我們回想自己的求學時代，在學習數學、物理、化學等科目時，是否也曾有過這樣的經歷？

這種現象被稱為「知識的詛咒」，聰明人因為過於熟悉某個領域，反而難以從初學者的角度去教導新人。

《隱性潛能》一書也指出，專家雖然精通某個領域，但往往不擅長教學，因為他們已經進入「自動駕駛」階段，忽略了初學者的需求。研究顯示，專家尤其不擅長教導基礎知識不足的學生，因為他們已經遠離了初學者的經驗。

因此，聰明人教聰明人相對容易，但教一般人則未必順手。

那麼，聰明人該如何教導一般人呢？關鍵在於「換位思考」。

聰明人需要站在不聰明的人（或外行人）的立場，設計適合他們的教材和教學方法，這樣才能破除「知識的詛咒」，成為稱職的好老師。

如何換位思考？

一、從初學者的角度出發

在設計教材時，可以請教新人或模擬初學者的思維，預測他們可能會遇到的困難，並將這些困惑融入教學中，由簡入繁，由少而多。

二、分解複雜的步驟

聰明人習慣跳過細節，但初學者需要一步一步的指導。例如，在教導新人操作複雜操作系統時，可以將每個步驟分解，並提供詳細的操作說明，或錄製教學影片，幫助新人逐步上手。

三、多舉實際例子

理論往往抽象，初學者難以理解。通過實際例子，可以幫助他們更好地掌握知識點，或是盡可能讓新人動手操作，並解釋每個步驟的意義。

四、鼓勵提問與反饋

聰明人應鼓勵新人提出問題，並耐心解答。例如，在培訓新人使用新設備時，可以設置一個「問題牆」，讓新人隨時寫下疑問，並在培訓結束後逐一解答。

總之，聰明人雖然在解決問題和學習新知識方面表現出色，但教學需要更多的耐心和換位思考。聰明人要站在初學者的立場，分解複雜的步驟，提供實際案例來說明解釋，並鼓勵提問，若能如此，聰明人也很快就成為優秀的老師。