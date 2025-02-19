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量子思惟／宏觀視角 突破領導框架

經濟日報／ 李慶芳、鐘志明（國立雲林科技大學企管系教授、銀行區主管）
宏觀視角，突破領導框架。聯合報系資料照
宏觀視角，突破領導框架。聯合報系資料照

傳統的西方領導思維受到牛頓物理學的影響，偏重於有形、看得見的結構，因此，容易陷入二元對立的思惟。

以「重賞之下必有勇夫」的思維為例，透過優渥的獎金制度，激勵員工創造更高的收益。然而，有朝一日失去獎金的誘因，業務人員便掛冠求去。又例如，銀行理財專員受誘人的獎金所惑，也有可能棄客戶的權益而不顧。

領導者過於著重外在的短期利益，容易養成組織成員的侷限性，成為內在長期發展的阻礙。於是我們借用量子思惟，即內在與外在是意識能量不同表現的觀點，藉以改變過去這種過於狹隘與對立的管理思維，以下三點實務作為可提供參考。

一、制度之外的覺察智慧

人的感受往往容易因其所扮演的角色與處境而有所不同，領導者也不例外。故須覺察制度只是有形的外在，真正的關鍵在於人的內在。

例如，適度調整獎金制度與結構，導入諸如客訴、服務滿意度及遵法程度等等考核指標，以避免組織及員工養成利益至上的惡習。

二、內、外在的意識平衡

現代人經常活在外在的框架裡，造成思想甚至行為的侷限性，協助組織成員找到自我真實頻率與和諧狀態，在滿足個人內在成就的同時也能創造價值。

例如，適度鼓勵員工參與社會服務工作，導入志工時數、給予公假及補貼等獎勵措施，薰陶日益腐化的職業道德與人心。

三、從局部到整體的突破

當我們帶著既定概念去觀察具體事物時，往往容易侷限於一方而忽略整體性，須避免被局部的、短暫的成功所蒙蔽，才能保持清醒綜觀全局。

例如，適度舉辦各類團體活動，以培養員工整體觀、提升向心力，而非僅關注於英雄式的表現，如此方能帶來顯著的團隊成效。

近幾年，媒體報導金融機構行員配合詐騙集團裡應外合、行員盜用客戶存款及理財專員違規銷售理財商品等案例時有所聞。

探究緣由，多因禁不起外在的錢財誘惑而背棄內在的職業道德。這樣的行為不僅個人必須面對牢獄之災，更重創金融機構商譽。

在現代管理與領導的實踐中，如何擴展視野與心態，以突破現有的框架與局限，是每位領導者必須思考的課題與挑戰。

新世代的領導者若能善用量子智慧，以宏觀的視角跳脫既有制度的束縛，尋求組織成員意識的平衡，從而突破侷限以發揮整體效能，方能達永續發展之目標。

理財專員 詐騙集團 領導者

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