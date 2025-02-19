智慧經營／金興精密董事長施春景 不服輸 不輕易放棄

「別人拿出履歷是一堆啦，我拿出來只有一項。」金興精密（7732）董事長施春景一輩子只從事一個行業，從受雇的夥計到找老闆共同創業，從當年拿出60萬元本錢到現在資本額8億元的上市公司，擁有「北美最大AM風扇王」之稱，不變的是他都在汽車材料業。

親力親為 認真勤奮

施景春剛入社會時，進入一家名為金興的汽車材料商上班，但後來公司停業，頓時失業的他並未失志，反倒找原老闆於1966年合資成立金興精密，早期從事全車系零件、汽車裝飾外觀件買賣。80年代時，迎來第二次人生轉機，他抓住汽車前輪帶動橫置引擎的新趨勢，到國外買淘汰馬達維修研究，耗時兩年、砸下千萬元投資工廠設備。

時至今日，金興精密主力在專業製造汽車散熱風扇及冷氣鼓風機，產品線每年新增約150至200項新產品，涵蓋超過6,000種品項，其中，散熱馬達風扇產品多達3,100種，覆蓋市場占有率高的主流車型，並拓展至冷凍車、物流車及遊覽車等專用車種。

對於施春景的成功之道，一路陪伴打拚事業的長女施孟謹認為是「親力親為，認真勤奮，不會輕易放棄。」非電機本科系出身的施春景憑藉著不服輸的精神，重視產品研發，目前九成的產品都來自公司自行研發。

施春景說，公司以少量多樣的接單模式為核心競爭力，靈活應對售後維修市場（Aftermarket，AM，俗稱「副廠」）對品項完整性的需求。同時，依據客戶短期及中期訂單進行生產調整，確保產品品質穩定並快速響應市場變化，並專注於無刷電控及Lin Bus通訊協定的馬達應用研發，成功推出適用於電動車的高性能散熱風扇，並與全球汽車製造商（OEM/ODM）合作開發新零件。

金興精密的風扇應用在美國市場逾九成，為北美最大AM風扇供應廠。不過，為了減少對單一市場的高度依賴，施春景決定加強全球市場的多元布局，近幾年積極開拓中南美洲和新興市場的多元收入結構；而配合準備開拓的市場消費潛力大，但對產品多樣性及價格競爭力提出更高要求，公司推動零組件的在地化及規模化生產，一方面降低成本，一方面還可強化市場競爭優勢。

資誠聯合會計師事務所會計師林瑟凱分析，金興精密成功要素有四，包括施春景推動組織重組、團隊認真且執行力強，以及對於中介機構的建議能從善如流接受，最後是施春景洞燭先機，搶先到泰國投資，降低地緣政治風險。

開拓市場 趨吉避凶

金興精密原本海外廠在中國大陸，目前則在泰國，恰恰閃過這幾年的美中貿易戰。施春景比喻，「中國大陸市場看起來很大很好吃。當我要吃它時，牙齒就被拔掉了。」由於勞動合同法等成本考量，金興精密在2004年轉往泰國設廠，「我們在台灣，用泰國勞工；我們在泰國，是用泰國周邊國家去的勞工，因為泰國是中南半島的中心，資源很豐富。」目前泰國廠占金興產能，已高達五分之三。

另一考量是金興精密在中國大陸設廠時，客戶聽到是中國廠生產，便開口要降價三成，但在泰國生產，生產水準與台灣一樣，客戶不會要求降價。

施春景進一步指出，公司將持續全力於泰國發展OEM業務、橫向拓展馬達相關應用產品，並投資自動化生產技術，提升生產效率與品質，深化與全球主要車廠的合作，以進一步提高產品附加價值。

展望未來，施春景表示，將透過全球市場的戰略布局，分散營收風險並鞏固供應鏈穩定性。同時，為應對電動車政策如歐盟2035年全面禁售燃油車等挑戰，公司加速提升電動車散熱產品的技術與生產精度，進一步增加產品在電動車市場的覆蓋率，滿足快速增長的市場需求，並進一步擴大市占率，成為全球汽車零組件領域的核心供應商。