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浩鼎子公司鼎晉新任執行長 前神隆財務長周珮芬出任

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）子公司鼎晉生技18日宣布，聘請對國際財務、資本市場籌資及企業成長策略規劃具豐富實務經驗的周珮芬接任執行長，帶領經營團隊朝進入資本市場目標邁進，為擴大營運與創造價值展開新布局。

鼎晉生技指出，周珮芬曾任台灣神隆公司財務長暨企劃副總經理、逸達生技財務長、以及鑽石生技投資公司副總裁兼財務長，並曾獲《機構投資人雜誌》評選為「2014年度亞洲醫療產業最佳財務長」前三名，擁有台灣、美國及中國的執業會計師資格，經歷橫跨生技與半導體高科技產業，熟悉台、美、中市場，擁有30餘年跨國併購、業務開發等經驗。相信其卓越領導能力將為鼎晉生技帶來全新動能及亮麗發展。

鼎晉生技係國內唯一專注於自主研發擁有專利保護的新菌種肉毒桿菌素之業者，目前產品已推進至臨床二期試驗階段。為加速技術創新與產品開發國際化，並取得資本市場支持，將先規畫股票公開發行。過去董事長、執行長均由陳志全出任，惟公開發行後經理人需為專任，並為公司持續成長的專業分工需要，特聘周珮芬女士出掌新局。

資本市場 鑽石生技

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浩鼎新型肉毒桿菌素 報捷

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