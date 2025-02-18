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以租代購無痛換裝省電燈具 「電老闆」搶攻綠能商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
電老闆董事長林益民(左)表示，電老闆正以「光源租貸模式」掀起一場照明革命。記者宋健生/攝影
電老闆董事長林益民(左)表示，電老闆正以「光源租貸模式」掀起一場照明革命。記者宋健生/攝影

面對全球暖化、能源短缺及環保危機，世界各國紛紛加碼投資綠能產業，去年成立的創新節能企業「電老闆」公司，18日在台中林酒店舉辦股東會，30餘位股東到場參與。董事長林益民表示，電老闆正以「光源租貸模式」掀起一場照明革命。

林益民指出，電老闆的經營模式是與客戶及銀行簽定三方合約，由電老闆提供「以租代購」的無痛消費服務，用戶無須支付高額初期費用，免費直接升級到LED高效能燈具。對用戶而言，不僅大幅降低負擔，更開啟「人人皆可輕鬆節能」的新思維。

他舉實際案例說，安裝電老闆節能燈具之後，平均可節省50％以上的電費，同時將照明亮度提升一倍，設備經CNS認證並具護眼功能，在提升居住安全的同時，也為用戶帶來舒適與便利。

目前，電老闆鎖定全台30萬處地下停車場為首要目標客戶，這些場域都是全天候需要照明，電老闆將節能效益回饋給用戶，實現「節電加盈利」雙向價值，也為用戶創造長期利益。

另外，電老闆提供七年保固服務，讓用戶無後顧之憂，大大提高客戶黏著度。

林益民以台中七期某住宅大樓為例，全面換裝高效能燈具後，每月估可省下7.6萬元電費，社區管委會可分得其中兩成的節電費用。等到七年保固期滿後，客戶可選擇再簽新約，更換一批全新的高效能燈具。

林益民說，台灣環保綠能市場商機龐大，電老闆全面發動綠能佈局，為加速達成營收目標，將從深耕技術研發、拓展國際市場、產業投資與生態圈、品牌國際化與ESG等戰略方向著手，未來還計畫擴大經營版圖，並提升企業競爭力。

他強調：「改變從一盞燈開始，但絕不止於一盞燈」，電老闆希望台灣及更多國家都能因智慧換光而受惠，實現經濟發展與環境保護的雙贏。」

電老闆股份有限公司18日在台中林酒店舉辦年度股東會。記者宋健生/攝影
電老闆股份有限公司18日在台中林酒店舉辦年度股東會。記者宋健生/攝影
電老闆首波鎖定全台30萬處地下停車場為目標客戶。業者提供
電老闆首波鎖定全台30萬處地下停車場為目標客戶。業者提供

綠能 股東會 電費

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