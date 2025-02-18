屋主鬆動了！北北桃、南二都殺價空間擴大 專家：這都賣方退讓最多

據住商機構內部數據顯示，今年截至2月中旬為止，六都除了台中市外，其餘五都議價率全數上揚，殺價空間增加最多的是新北市、桃園市各增5.8、5.7個百分點，台南市議價空間也多出5個百分點。

若以整體議價率看，今年至2月中，以台南市19.5%、桃園市18.2%居冠亞軍，新北市、高雄市也達15.8%，北市殺價空間也有14.7%。

另外桃園市不僅議價率居六都第二，議價年增幅達5.7個百分點，僅次新北市，顯見賣方鬆動最多；大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，主因區域重劃區議題濃厚，更是建商推案重鎮，新案、成屋賣壓沉重，在市場寒冬之下，成交委託天數上揚，但本身同樣具有親民房價優勢，議價空間自然拉大。

至於成交委託天數，也就是房屋銷售天數、六都各有不同，新北市、高雄市賣最快，各達55.9天、56.2天，兩個月內就能賣掉一戶，其次為台南市、台中市為62.3天、64.9天，而台北市、桃園市則是賣最久的區域，成交委託銷售天數各達79.8天、78.2天，居六都冠亞軍。

至於新北市、台中市及高雄市皆呈現成交委託天數下修、但議價率上揚或維持平盤等趨勢；賴志昶指出，目前市場買氣維持低迷，當前能順利成交物件，多為擁有地段、機能以及價格優勢的良好物件，這類物件就是剛性買方所需，以致相關區域出現成交委託天數下滑但殺價空間上揚的情況。