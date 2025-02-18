智新與澳洲研究機構合作開發核酸新藥 將獲1億元贊助

生技新創公司智新生技致力開發創新型RNA核酸新藥，18日宣布已正式與主辦澳洲BRIDGE計劃（核酸新藥研究開發計劃）的國際頂尖研究機構Kirby Institute合作，雙方將合作開發RNA核酸新藥，智新並將獲BRIDGE計劃贊助最高500萬澳幣（約新台幣1億元）同等研究資源。

智新生技表示，BRIDGE計劃是由澳洲政府設立及提供資金，由澳洲雪梨新南威爾斯大學Kirby研究所統籌主辦，經過數月的評估篩選後選擇成立未滿兩年的智新生技作為首家資助合作夥伴，透過澳洲政府所打造的RNA生態圈，結合產、官、學、研各方資源，加速RNA基因療法的開發，解決COVID-19及其他傳染性疾病所帶來的威脅。

本次合作案的重點項目為智新開發中治療COVID-19新冠肺炎的siRNA核酸新藥IG-001，透過與Kirby研究所的合作、以及BRIDGE計劃資源，將加速推進IG-001臨床試驗與商業化的進程。澳洲政府期望透過這項合作提升全球RNA核酸藥物市場中的競爭力，智新更能藉此強化公司在全球RNA核酸藥物領域的市場地位。

根據合作協議，智新在未來三年內將獲得由澳洲政府設立的未來醫學研究基金（Medical Research Future Fund）所資助500萬澳幣的BRIDGE計劃提供研究資金與相關資源，同時也將獲得來自Kirby研究所首席科學家與產業專家的諮詢顧問及其他技術支援，協助智新主導規劃RNA核酸新藥IG-001之臨床前與臨床試驗、製程及監管策略，共同推動並加速IG-001的新藥商業化進程。

智新董事長黃先龍表示：「我們非常榮幸成為首家入選 BRIDGE 計劃的公司，表示智新在RNA核酸新藥開發領域的技術實力與專業已受到肯定。非常期待與Kirby研究所共同合作，將最佳研究成果推向全球，共同解決全球健康醫療議題。」

智新總經理宋佩怡也說：「Kirby研究所具有世界級的研究能力與臨床專業技術，並在國際間廣受認可。透過BRIDGE計劃的合作，我們將能夠獲得寶貴的資源，我們對智新RNA核酸藥物開發平台的未來充滿信心。」

IG-001將在今年展開臨床一期試驗，考量澳洲政府對臨床試驗提供極具吸引力的財稅優惠、以及快捷的申請流程，目前規劃臨床一期試驗將在澳洲進行，以發揮最大的資金效益並縮短新藥開發週期。此外，為公司的永續成長，智新目前已有IPO規劃，預計今年上半年進行公開發行並登錄興櫃，引領公司營運進入新發展階段。