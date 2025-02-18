冠德安沐居、富邦藝庭奪2024年小豪宅價格王 專家：這件事反催出買氣

據實價登錄網資料顯示，2024年台北市坪數30坪以下、每坪成交價前三名成屋和預售屋小豪宅中，全都由大安區的社區入榜，且又以捷運忠孝復興、信義安和兩站周邊的新案最多，包括屋齡一年的新成屋「冠德安沐居」，預售案「富邦藝庭」頂樓戶各以每坪成交價202.4萬元、225.9萬元，各居去年台北市小豪宅成屋王、預售屋價格之王。

第一建經研究中心副理張菱育指出，由於台北市高價住宅門檻為7,000萬元，而去年9月央行第七波信用管制限縮高價宅貸款成數從四成降至三成，而總價未過豪宅門檻的物件還有機會貸到八成，因此反而催出了中小坪數豪宅的買氣，創下高單價的行情。

台灣房屋大安富陽公園加盟店店東王耀德表示，市中心精華地段像大安、信義區的新推案少，加上去年房市熱、價格上漲，因此在總價不變的情況下，每坪成交價也相對拉升，以致近捷運、蛋黃區等地段優越的的預售新案每坪成交價站上200萬元門檻。

預售案「富邦藝庭」因近捷運忠孝復興站，目前每坪成交價約190~230萬元左右；信義安和站附近的「吾雙」、「耑岫」，每坪成交價在170~228萬元上下，視高低樓層、是否帶裝潢銷售而出現價格上差異。