2024新北預售屋買氣王「二重重劃區」奪冠 專家：2千萬買新屋剩這三區

據實價登錄資料，去年新北市預售屋買氣最旺的重劃區，由二重重劃區、塭仔圳重劃區各以成交件數1,006件、824件拿下冠亞軍；值得注意的是，在這波房價上漲後，新北市總價2,000萬元可入手的新屋區域，僅剩鳳鳴、洲子洋及江翠北重劃區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，位於三重區的二重重劃區，擁有雙捷運線優勢，鄰近捷運三重站，且區域規劃完善，擁有新北大都會公園等綠地，周邊也有三重商圈、大型商場等豐富機能，吸引剛需與自住買盤進場。

陳金萍表示，塭仔圳重劃區受惠於捷運五泰輕軌建設規劃，未來交通便利性大幅提升，且相較於周邊重劃區，塭仔圳房價更具優勢且是建商推案熱區，尤其區內擁有塭仔圳公園等大型綠地，隨著建設落地與商業進駐，生活機能日漸成熟，讓吸引許多看好區域發展的購屋族進場。

據實價登錄網資料，2024年新北市11大重劃區預售屋房價、交易量中，二重重劃區交易量破千件，為新北市預售交易最熱絡重劃區；其次為塭仔圳重劃區的824件居次；而在房價上漲後，新北市11大重劃區中，剩下鳳鳴、洲子洋、江翠北重劃區三大重劃區，仍有機會以總價2,000萬元以下的價格入手新屋。

陳金萍指出，鶯歌的鳳鳴重劃區為新北市房價相當親民的重劃區，每坪成交均價約44萬元，平均總價約1,592萬元；該區有台鐵鳳鳴車站，未來還有捷運三鶯線建設，且鄰近鶯桃路商圈，未來發展可期，成為預算有限的購屋族首選之一。

至於五股洲子洋重劃區，陳金萍表示，目前區域每坪成交均價約52.3萬元，總價落在1,667萬元，該區未來將迎來五泰輕軌，屆時交通可及性大幅提升，加上生活機能逐步發展，吸引不少首購族進場。