沃旭啟動920MW風場海上建置 拚2026年完工台積電全包下

沃旭能源18日宣布啟動大彰化西南第二階段及西北離岸風場海上建置工程，這項風場開發案總裝置容量為920 MW，預計2026年全數併聯發電，未來將供應台積電（2330）大規模綠電，每年發電量相當於100萬台灣家戶一年用電。

全球離岸風電正遭遇逆風，美國新任總統川普反風電，風電發展轉趨保守，沃旭能源日前宣布2030年前縮減投資計畫。沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）今日受訪表示，沃旭目前在台灣有2GW風場營運與建置中，他不認為公司策略調整會影響在台灣發展。沃旭對亞太、尤其台灣市場仍深具信心，因政府綠能目標、企業綠電需求明確，沃旭期盼參與區塊開發3-3期選商。

沃旭並未參與區塊開發3-1期選商，在3-2期選商中意外中箭落馬，目前經濟部對於3-3期選商作業傾向延後進行。古沛明指出，各國能源政策發展期程有暫時性步調放緩十分常見，沃旭非常希望參與下一輪選商，待政府公布選商細節，持續與政府保持密切溝通。

古沛明表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場是台灣首座簽訂企業購售電契約（CPPA）為營收來源的離岸風場，現啟動海上施工階段，展現沃旭在台灣開發、建置、運維大規模離岸風場的堅定承諾。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場位於彰化縣外海 35 至 60 公里處，於 2018 年 6 月通過經濟部潛力場址首次價格競標贏得920 MW併網容量，該次競標規則並無在地產業關聯性要求。2020 年 7 月，沃旭能源與台積電簽署為期 20 年的固定價格CPPA，承購該風場全部發電量。

沃旭大彰化離岸風場執行長傑拉姆（Jayaram Naidu）表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場的陸上施工進展順利，2025 年將同時進行各項目的海上建置、完成安裝，並預計於 2026 年達成全面併聯發電，如期履行與經濟部簽訂之行政契約及與企業客戶的企業購售電契約承諾。

沃旭這座離岸風場將安裝 66 座西門子歌美颯 14-236 DD 14 MW 風機，這也是在台灣海峽上建置最大的風機機型。此外，該風場也是亞太區首次採用環境友善且免打樁技術的負壓沉箱管架式水下基礎。

沃旭表示，供應商與承包商，正在進行海床沖刷保護作業，以全面展開海上施工，包括安裝海上變電站、負壓沉箱管架式水下基礎、風機及鋪設陣列與輸出海纜等工程。海上變電站的水下基礎、基樁以及主體本月稍早已從新加坡和印尼的生產基地啟程，正運往台灣，一旦氣候窗允許就會進行安裝作業。