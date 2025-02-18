全家三大攻略搶攻賞櫻出遊商機 景點區店舖備貨增

浪漫櫻花季來襲！全家便利商店看好全台賞櫻熱潮、搶攻出遊商機，集結實體店舖、電商平台「全家行動購」線上線下購物渠道，以「賞櫻裝備一站購」、「便利餐食享優惠」及「粉色夯品添樂趣」三大攻略，滿足消費者賞櫻出遊的多元需求。

全家同時精選3間賞櫻必去特色店——全家八德櫻花店、暨大人文店、三義休息站店，店外即是盛放櫻花林，讓消費者不需人擠人，輕鬆沉浸粉色美景。據全家便利商店觀察，賞櫻景點多位處高海拔地區，且盛放時期乍暖還寒，溫暖型商品如熱飲、熱食及保暖小物頗受旅客青睞；鄰近風景區及露營區的全家，則因旅客留宿過夜，盥洗備品如牙刷、毛巾、洗沐用品銷售對比一般店舖高出達2倍；隨櫻花陸續盛開，預估帶動賞櫻熱點周邊商場、店舖來客數成長一成。

隨氣溫將逐漸回暖，推估民眾出遊賞櫻意願提升，電商平台「全家行動購」整理逾200款當季戶外用品及多人野餐美食，讓消費者賞櫻、野餐之裝備與餐食即可一站購足，3月18日前於「全家行動購」買指定商品更享3件88折優惠。

迎接賞櫻熱潮，全家於景點周邊店舖，針對Let’s Café、搖搖茶吧現調飲品，SOHOT炎選炸烤物及現烤點心、媽媽煮藝袋裝小吃、飯糰、麵包等便利餐食加強備貨量，亦有燒燒仙草39元、SOHOT炎選任選2件8折、買指定鮮食加購5元茶葉蛋等多項優惠，滿足消費者初春賞櫻的便利餐食需求。賞櫻不僅是視覺享受，更是社群分享熱點，全家特別推薦Fami!ce紅豆牛奶霜淇淋、Let’s Café草莓白巧可可、FamiCollection草莓甘露3款明星商品，讓消費者在櫻花樹下輕鬆拍出夢幻美照，賞櫻體驗更添趣味。

台灣櫻花季節多集中於每年2月到3月間、花期短暫，觀察社群櫻花、賞櫻相關的hashtag貼文更高達84萬則，顯見其高人氣。為滿足出遊賞櫻、野餐外食的需求，電商平台「全家行動購」亦整理超過200款戶外用品與野餐美食，包含野餐墊、折疊椅、野餐桌及輕便易攜帶的速開帳篷，更結合大人小朋友都喜歡的三麗鷗人氣IP酷洛米，出遊野餐可愛實用又吸睛。

另有多款食物保鮮盒，闔家出遊、多人野餐自備餐食也能當個環保小尖兵，還有人氣貝果專賣店好丘GOOD CHO'S、窯烤山寨村、島嶼生吐司、賴董吐司等多款美味商品供選購。推薦「全家行動購」獨賣好丘貝果親子共享3入組，共有地瓜乳酪、草莓奶香、花生巧克力3種口味，享平台優惠價175元，TOKYO BANANA東京香蕉蛋糕更只要1點Fa點加價279元。此外，戶外活動防曬防蚊必備的遮陽帽、遮陽傘、防蚊液等，也能夠在電商平台「全家行動購」一站購足。即日起至3月18日，指定商品更享2件95折、3件88折優惠。

看好櫻花商機，全家便利商店於南投仁愛鄉、台中和平區、東勢區等地，鄰近清境農場、暨南大學、日月潭、東勢林場等賞櫻熱門景點的店舖，均加強重點商品備貨量；另因賞花熱門時段集中於早晨與午後，更針對方便帶著走、拿著吃的鮮食商品推出多項優惠，2月19日至3月4日於全家購買金飯糰三角飯糰、大飯糰及圓形飯糰商品，加5元即可多獲得一顆茶葉蛋；即日起至3月4日，SOHOT炎選現烤點心、炸烤物任選兩件8折，搖搖茶吧「燒燒仙草」特價39元；2月21日至2月23日周末五六日，Fami!ce喝的霜淇淋限時買一送一；此外，全家餐餐超值配餐促優惠更有超過365種優惠組合，為早春賞櫻民眾提供便捷又豐富的餐食選擇。