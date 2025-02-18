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行政院拍板！鄭光遠真除接任高鐵董事長
台灣高鐵前董事長江耀宗任職近9年，於今年1月9日卸任，並由總經理鄭光遠暫時代理董事長，行政院今天核定，由鄭光遠真除正式接任高鐵董事長一職，高鐵預計明天召開董事會，預期董座人事案也會於會中通過。
江耀宗卸任後，交通部宣布由鄭光遠代理董事長，由於鄭光遠對高鐵事務相當熟稔，為穩定高鐵運作，並考量高鐵與日方新購新車合約進行中，鄭光遠成接任高鐵董座最佳人選。
行政院今也核定鄭光遠真除，正式接任董事長一職。高鐵預計明天將召開董事會，預期董座人事案也會於會中通過。
鄭光遠曾任高鐵執行長、長榮航空總經理、副董事長、董事長、立榮航空副總經理、總經理、董事長、長榮集團義大利海運副董事長、長榮海運副總經理、高鐵企劃本部兼營運本部協理、「台灣高鐵聯盟」 副計畫主持人，目前為高鐵總經理。
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