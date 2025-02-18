聽新聞
0:00 / 0:00
北檢起訴林榮錦涉犯內線交易案件 晟德三點聲明回應
台北地檢署18日傳出起訴晟德（4123）前董座林榮錦涉犯內線交易罪嫌案件，林榮錦委任律師18日透過晟德發表三點聲明捍衛林榮錦清白，聲明強調：
一、林榮錦在檢察官所指期間，從未買進任何一張晟德公司股票，絕無任何內線交易。
二、檢方將林榮錦家人買入股票的行為一概都認為與林榮錦有關，顯然並未釐清事實真相！也完全沒有斟酌林榮錦所提出證據都在在足以顯示家人的正當投資與其並無任何不法關聯，檢方遽將林榮錦起訴，實在令人遺憾。林榮錦日後會在法院審理時還原事實真相，讓證據說話，讓法院看到原本就該有的清白。
三、林錦錦絕不會因為這個事件澆熄他對生技產業的熱情，也不會阻礙他在生技產業的努力耕耘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言