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北檢起訴林榮錦涉犯內線交易案件 晟德三點聲明回應

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台北地檢署18日傳出起訴晟德（4123）前董座林榮錦涉犯內線交易罪嫌案件，林榮錦委任律師18日透過晟德發表三點聲明捍衛林榮錦清白，聲明強調：

一、林榮錦在檢察官所指期間，從未買進任何一張晟德公司股票，絕無任何內線交易。

二、檢方將林榮錦家人買入股票的行為一概都認為與林榮錦有關，顯然並未釐清事實真相！也完全沒有斟酌林榮錦所提出證據都在在足以顯示家人的正當投資與其並無任何不法關聯，檢方遽將林榮錦起訴，實在令人遺憾。林榮錦日後會在法院審理時還原事實真相，讓證據說話，讓法院看到原本就該有的清白。

三、林錦錦絕不會因為這個事件澆熄他對生技產業的熱情，也不會阻礙他在生技產業的努力耕耘。　　

晟德 生技產業 股票

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