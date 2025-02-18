台南南區中華西路成大型餐飲百貨新寵 帶動周邊房市

台南市南區中華西路一、二段一帶，近期有全球最大燒肉園區碳佐麻里新興園區開幕，誠品生活百貨也將完工，而同樣於鄰近南區設點的輕井澤集團，近期也選擇在此拓點，成為大型餐飲百貨集團群聚新寵；信義房屋專家觀察，商圈活絡也帶動周邊新建路、新興路國宅與公寓詢問度增加，也有建商購地將蓋新大樓，官方也有社會住宅的規劃，未來人口紅利持續發酵。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，近期南區中華西路一帶商業熱絡的主因在於，以往近南區的主要發展商圈為台南市政府一帶，餐飲店面大多位於市府商圈內，但因都市發展人口漸多、建築逐漸飽和，餐飲業者面臨素地與停車空間不足，因此商圈發展外溢至往南車程約10分鐘的中華西路一段、二段一帶。

而中華西路一帶過去鄰近安平工業區，商圈店面多為汽車業，商業活動並不特別熱絡，空地多做為停車場使用，張榮觀察，以一般店面物件地坪30坪、建坪300坪的月租近40萬店面為例，以往待租期間約3-4個月，碳佐麻里新興園區開幕後，相同的店面流通天數變短，1個月就能迅速租出，顯見店面需求活躍。

商圈活絡也帶動周邊住宅詢問度，首要受惠的就是周邊的新建路、新興路國宅與公寓，張榮表示，過去該區域發展較早、房價基期較低，國宅屋齡約為30年，單價20-25萬之間，而40年公寓，單價則12-19萬之間，雖然位置相對主要商圈偏遠，但生活機能齊全，有早市、黃昏市場、超商、全聯購物中心，生活採買都很方便；該區域也因商業活絡，已有建商購地將蓋新大樓。

張榮表示，短期內，隨著大型餐飲和連鎖品牌的持續進駐，商圈的熱度將持續提升。中期而言，隨著台南市政府對觀光區域的重新規劃，預計將引入更多元的商業業態，進一步提升區域價值。長期來看，南區有望成為台南市新的商業核心，吸引更多消費者的目光。

張榮建議，如有意在南區購置店面房產者，應關注區域內大型開發項目和基礎設施的進展，選擇具備潛力的地段，隨著商圈的發展，店面租金和房價可能會有所上升，有意置產者也應做好資金規劃，以應對市場變化。