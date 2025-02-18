統一資訊首度成立企業加速器 攜手領濤招募新創團隊

根據資誠（PwC Taiwan）《2024 台灣新創生態圈大調查》顯示，「AI 人工智慧／大數據」已連續三年成為熱門關鍵字。看準新創活力與 AI 新機會，統一旗下統一資訊宣布攜手知名投資家黃齊元創辦的領濤公司，成立「統一資訊 AI 加速器」，聚焦 AI 應用與數位轉型、企業資安、智慧零售三大領域，招募 20 組新創參與加速計畫。藉由連結統一資訊的關鍵客戶與企業資源，幫助新創找到產品驗證場域與業務拓展機會，打造共創平台與 AI 生態系。

統一資訊 AI 加速器於18 日舉行招募說明會，會中統一資訊總經理謝良承分享企業加速器連結新創與產業共好的成立使命，領濤公司創辦人暨藍濤亞洲有限公司總裁黃齊元也特別出席，鼓勵新創抓住新一波 AI 革命的風口，活動吸引眾多新創踴躍報名參與。

統一資訊表示：「統一資訊多年來專注於實體零售與電商、連鎖餐飲、物流供應鏈、企業轉型與資安、行銷科技等領域，正是這一波 AI 狂潮可積極發力的場域。期待加速器不只引入新創動能，更能加速組織創新，幫助客戶運用 AI 優化營運、帶動業績成長，同時打造企業生態系，創造集團、新創與產業的三贏局面！」

領濤公司營運長張芷文指出：「領濤公司為專業的加速器營運顧問公司，曾營運新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心、新北創力坊、桃園安東基地、桃園天際線及桃園 A8 產業加速器等多個新創基地，過去五年內已經成功孵化 AsiaYo 、思納捷科技等數百家新創，更有新創估值已超過 1 億美金。我們此次將負責加速器維運與新創輔導，藉由領濤公司在亞洲投資圈與新創社群的連結，將新創的技術應用引薦給全球創投、企業夥伴及潛在客戶，為創新、創業生態環境注入更多動力。」

近年統一資訊積極引入外部資源加速企業成長，藉由集團資源、零售流通場域與外部企業共創，此次將集結統一資訊六大部門，由各部門主管親自認養並輔導新創，並對接企業資源深度共創，幫助新創公司將技術實際導入商業場域並取得成功案例，拓展業務與潛在投資機會。新創團隊技術能力普遍很強，但欠缺國際市場通路。有鑑於此，統一資訊 AI 加速器攜手領濤公司鏈結亞洲新創社群，包括日本、菲律賓、越南等多個加速器的創業資源。此外，統一資訊今年初成立菲律賓分公司，正式佈局東南亞數位轉型市場，將能幫助新創拓展全球市場，找到關鍵客戶、行銷全球。