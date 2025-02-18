浴廁安全停看聽 信義房屋：三招降低風險

時節已入冬，民眾淋浴用水溫度越來越高，這也讓浴廁濕度居高不下，這時若沒有做好浴廁濕度控制，一不小心滑倒可能就有釀成骨折甚至腦震盪的風險，尤其對年長者來說小小的一個滑倒，可能會造成難以彌補的傷害，信義居家家事達人就建議「地面防滑」、「增設扶手」以及「充足光線」三招來有效降低浴廁受傷的機率。

信義居家表示，家中的浴廁可簡單分為乾濕混和以及乾濕分離兩種，以乾濕混和的浴廁為例，建議在淋浴位置安裝止滑板，可以大大降低肥皂泡沫所產生的濕滑，另外也建議在浴廁地面噴上止滑劑或貼上防滑貼片，並在每次使用完浴廁後將地面擦乾，完全阻絕地面水氣，降地滑倒風險。而若家中是乾濕分離浴廁，淋浴位置可使用止滑板或止滑貼，同時淋浴時要確實隔絕水珠噴出淋浴間，在淋浴間外也建議擺放防滑地墊吸乾使用者腳上水珠，降低滑倒風險。

其次，在浴廁增加扶手不只可減低跌倒的機率，也可降低受傷嚴重性，信義居家建議兩個位置一定要增加扶手，第一就是淋浴間或浴缸旁，因為這個位置的表面或地面最濕滑，尤其進出淋浴間有門檻，不小心踢到就會造成跌倒。再來就是馬桶旁邊也建議安裝扶手，許多長者因下半身力量不足，如廁後起身沒有支撐點而造成跌倒，甚至傷到頭部，因此信義居家建議在馬桶旁增加扶手或加裝如廁安全椅。信義居家也強調，一定要選擇適用的承重以及有安全認證的扶手，並由專業師傅安裝，確保安全性。

除了止滑與扶手以外，浴廁的光線也非常重要，許多人會在夜晚如廁，而意識不清加上光線不佳就非常容易被浴廁的門檻或障礙物絆倒，信義居家表示，許多長輩在半夜如廁時發生意外的機率比白天更高，因此建議在門檻、洗手台下方或是馬桶旁加裝感應燈條，經過就會自動感應亮燈，讓使用者即使在半夜意識矇矓的情況下，還是可以清楚看到浴廁狀況，降低絆倒機率。

信義居家最後強調，不論加裝止滑、扶手或感應燈，浴廁都應常保乾燥，因為只要有一點濕滑就會有滑倒的機率，若有經費建議可以加裝浴室乾燥機，若經費有限，也要每天勤快一些，如廁後就將地板水漬擦乾保持乾燥，讓家人可以安全地使用洗手間。