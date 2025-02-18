快訊

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

流感疫苗20日起暫停全民公費接種 疫情估3月中旬脫離流行期

履約保證價金信託 信義房屋 SinyiCare 讓買賣更有保障

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋的「履約保證價金信託」，由銀行擔任保證人，保障買賣方權益。（圖:信義房屋提供）
信義房屋的「履約保證價金信託」，由銀行擔任保證人，保障買賣方權益。（圖:信義房屋提供）

信義房屋推出SinyiCare十大守護服務，解決消費者購屋可能遇到的疑難雜症與風險，為業界保障最完善；其中履約保證價金信託是房仲業界唯一由銀行擔任保證人，轉嫁交易價金容易產生的風險，保障買賣方購售屋權益。

履約保證價金信託為何重要？信義房屋表示，房地產買賣金額動輒上千萬，買賣雙方都可能面臨風險，例如曾有買方佯裝要購屋，支付少數簽約款項後，即請配合的代書過戶房屋，屋主沒有收到後續款項，抑或是買方將購屋款項交給屋主後，屋主拖延過戶，買方房財兩失。

信義房屋履約保證價金信託有三大特色，包括由玉山銀行負擔保障價金風險的責任，銀行也會依信託規範，審核契約真實性、金流控管等，且保障範圍最廣，包括自信託專戶出款的過戶稅費、貸款清償、未入專戶的款項例如交屋尾款、買方代償的賣方貸款等，銀行都提供保證。

信義房屋表示，「信義立業，止於至善」相關保障服務皆以業界最高標準為目標不斷創新，因此早在1996年，信義房屋就與安信建經率先研發保障交易價款安全「買賣價金履約保證」，2023年更推出全面的「履約保證價金信託」，藉由銀行保證的優質服務，持續引領產業向前。

信義房屋表示，推出SinyiCare的起心動念來自「你的房屋，信義在乎」，凝聚信義房屋40多年來對客戶的重視與心意，理解客戶的需求，SinyiCare十大守護服務，包括訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求保障服務的履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障、高氯離子保障，高輻射保障、凶宅保障。

SinyiCare十大守護服務，包括訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求保障服務的履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障、高氯離子保障，高輻射保障、凶宅保障；對於賣方來說，委託給信義房屋賣屋，服務一條龍，安全又省事，而對於買方而言，在找家的過程中，信義房屋全程陪伴，售後保障讓買方很安心，「成就買方、賣方、房仲的三張笑臉」。

信義房屋 房仲 玉山銀行

延伸閱讀

外資股利優稅 可預先申請

林建甫：全球經濟迎川普等多重挑戰 台商3策略因應

兆豐銀推信託方舟計畫 跨業合作宣導弱勢家庭財務安全

基金免贖回即轉個人信託專戶！中信銀信託服務新上線

相關新聞

電價漲幅恐達9％？他怕爆：便當可能要賣200元 網直指罪魁禍首

電價再掀漲風！由於立法院砍掉台電千億元補助，導致台電需自行尋求財務平衡，並可能依法爭取合理利潤。原本預計4月電價調漲6%，如今依照電價公式計算，漲幅恐進一步擴大至9%，接近一成，這將是四年來第五次電價調漲。

類比商務艙 長榮航787-9豪經艙亮相

長榮航空七八七─九客機首次推出三艙等，同時將「全新豪華經濟艙」導入波音七八七─九客機，昨天第四代豪華經濟艙座椅首次曝光，...

外電報導馬士基宣布調漲歐洲線3月運費 國內航運業界目前看法兩極

外電報導馬士基宣布調漲歐洲線3月運費，另一巨頭赫伯羅德也宣布下月起上調多條航線運費。國內航運業界目前看法兩極化，3月運價...

航空旅遊市場需求仍強勁 新航2024載客量年增12.7%

新航集團於2024年12月創下單月最高載客量，2024年12月的載客量較前期增加12.7%。新航集團旗下的新航及酷航於2...

沃旭能源啟動大彰化西南第二階段、西北離岸風場海上建置

沃旭能源今天宣布全面啟動大彰化西南第二階段及西北離岸風場海上建置工程，這座指標性離岸風場總裝置容量為920 MW，將供應...

新北11重劃區預售交易比價 這三區有機會2千萬入手

新北境內重劃區已成購屋族關注區域。永慶房產集團盤點2024年新北市11大重劃區預售市場，發現二重重劃區突破千件交易量奪冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。