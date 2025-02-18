快訊

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

流感疫苗20日起暫停全民公費接種 疫情估3月中旬脫離流行期

泓辰砸5億元設LMFP示範產線 最快今年敲定海外設廠

中央社／ 台北18日電

電池正極材料商泓辰與工研院合作，投入下世代的磷酸鋰錳鐵電池（LMFP）超過10年，看好市場逐漸成熟，泓辰投下新台幣5億元，在桃園平鎮設置年產能2200噸的示範產線，今年內投產。

泓辰董事長陳宏力今天透露，正與歐美多家電動車廠及電池廠洽談合作中，希望最快今年內能敲定海外設廠計畫。

工研院材料與化工研究所組長廖世傑說明，目前鋰電池市場有兩大主流，包括磷酸鋰鐵電池（LFP）和鋰三元（NCM）電池，兩者各有優劣。其中NCM電池能量密度高，常被用在高階電動車款，但LFP電池具有低成本、長壽命和安全性高等優點，近年急起直追，目前NCM與LFP的市場占比約為55比45。

工研院從10年多前開始投入新的LMFP電池，算是LFP的下世代，LMFP在傳統磷酸鋰鐵電池中再加入錳，比起傳統LFP，可將電壓及能量密度提升約20%，拉近與NCM的距離，同時保有LFP的優點和特性。工研院將相關製造技術及材料專利技轉給泓辰，目前已發展到第4代。

陳宏力表示，泓辰除了在台灣設置示範產線，更準備揮軍海外，目前有4家歐美客戶正在洽談中，包含電池廠及電動車廠，目標今年內能有至少1個案子拍板定案，正式展開海外設廠計畫。

廖世傑觀察，目前全球鋰電池市場幾乎由中國廠商主宰，先前麥肯錫的研究報告，標舉全球領先的3家主要LMFP製造商，包括寧波容百、泓辰材料、江蘇力泰鋰能，泓辰是唯一的「非中」廠商。面對這波美國、歐洲汽車產業去中化，台灣占據不錯的戰略位置。

由於美中貿易戰愈演愈烈，美國積極串連電池供應鏈，陳宏力指出，美國能源部已撥款18.2億美元，給14個專案，要打造美國電池供應鏈，其中泓辰獲得美國能源部推薦，為重要合作的材料廠商之一。

工研院 美國

延伸閱讀

Gogoro宣布以四大策略實現財務目標 離峰騎到飽第二季登場

泓辰材料獲美國能源部推薦 鋰錳鐵將成主流

Gogoro與Castrol合資公司將進軍越南 拚2028年達到車輛事業損益兩平

2歐洲新創公司突破電池材料回收技術 挑戰陸供應鏈霸位

相關新聞

電價漲幅恐達9％？他怕爆：便當可能要賣200元 網直指罪魁禍首

電價再掀漲風！由於立法院砍掉台電千億元補助，導致台電需自行尋求財務平衡，並可能依法爭取合理利潤。原本預計4月電價調漲6%，如今依照電價公式計算，漲幅恐進一步擴大至9%，接近一成，這將是四年來第五次電價調漲。

類比商務艙 長榮航787-9豪經艙亮相

長榮航空七八七─九客機首次推出三艙等，同時將「全新豪華經濟艙」導入波音七八七─九客機，昨天第四代豪華經濟艙座椅首次曝光，...

外電報導馬士基宣布調漲歐洲線3月運費 國內航運業界目前看法兩極

外電報導馬士基宣布調漲歐洲線3月運費，另一巨頭赫伯羅德也宣布下月起上調多條航線運費。國內航運業界目前看法兩極化，3月運價...

航空旅遊市場需求仍強勁 新航2024載客量年增12.7%

新航集團於2024年12月創下單月最高載客量，2024年12月的載客量較前期增加12.7%。新航集團旗下的新航及酷航於2...

沃旭能源啟動大彰化西南第二階段、西北離岸風場海上建置

沃旭能源今天宣布全面啟動大彰化西南第二階段及西北離岸風場海上建置工程，這座指標性離岸風場總裝置容量為920 MW，將供應...

新北11重劃區預售交易比價 這三區有機會2千萬入手

新北境內重劃區已成購屋族關注區域。永慶房產集團盤點2024年新北市11大重劃區預售市場，發現二重重劃區突破千件交易量奪冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。