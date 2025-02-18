泓辰砸5億元設LMFP示範產線 最快今年敲定海外設廠

電池正極材料商泓辰與工研院合作，投入下世代的磷酸鋰錳鐵電池（LMFP）超過10年，看好市場逐漸成熟，泓辰投下新台幣5億元，在桃園平鎮設置年產能2200噸的示範產線，今年內投產。

泓辰董事長陳宏力今天透露，正與歐美多家電動車廠及電池廠洽談合作中，希望最快今年內能敲定海外設廠計畫。

工研院材料與化工研究所組長廖世傑說明，目前鋰電池市場有兩大主流，包括磷酸鋰鐵電池（LFP）和鋰三元（NCM）電池，兩者各有優劣。其中NCM電池能量密度高，常被用在高階電動車款，但LFP電池具有低成本、長壽命和安全性高等優點，近年急起直追，目前NCM與LFP的市場占比約為55比45。

工研院從10年多前開始投入新的LMFP電池，算是LFP的下世代，LMFP在傳統磷酸鋰鐵電池中再加入錳，比起傳統LFP，可將電壓及能量密度提升約20%，拉近與NCM的距離，同時保有LFP的優點和特性。工研院將相關製造技術及材料專利技轉給泓辰，目前已發展到第4代。

陳宏力表示，泓辰除了在台灣設置示範產線，更準備揮軍海外，目前有4家歐美客戶正在洽談中，包含電池廠及電動車廠，目標今年內能有至少1個案子拍板定案，正式展開海外設廠計畫。

廖世傑觀察，目前全球鋰電池市場幾乎由中國廠商主宰，先前麥肯錫的研究報告，標舉全球領先的3家主要LMFP製造商，包括寧波容百、泓辰材料、江蘇力泰鋰能，泓辰是唯一的「非中」廠商。面對這波美國、歐洲汽車產業去中化，台灣占據不錯的戰略位置。

由於美中貿易戰愈演愈烈，美國積極串連電池供應鏈，陳宏力指出，美國能源部已撥款18.2億美元，給14個專案，要打造美國電池供應鏈，其中泓辰獲得美國能源部推薦，為重要合作的材料廠商之一。