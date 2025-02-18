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外電報導馬士基宣布調漲歐洲線3月運費 國內航運業界目前看法兩極

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
航運業示意圖。圖／ingimage
航運業示意圖。圖／ingimage

外電報導馬士基宣布調漲歐洲線3月運費，另一巨頭赫伯羅德也宣布下月起上調多條航線運費。國內航運業界目前看法兩極化，3月運價及貨量表現成為牽動長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）首季營收、獲利表現的重要關鍵。

國內看法樂觀的業者認為，第1季全球貨櫃輪仍繞行好望角之下，船舶調度供應吃緊，隨著華人農曆年後開始上班後，預計3月貨量會開始回升，供、需吃緊後，價格有望調漲。

有些物流業者則認為，近年來船商對於運價表現心中自有一把尺，不再像過去會亂砍價格搶貨，表態要調漲售價，宣示捍衛運價的動作強烈，但不見得漲得動，最少可以減緩運價走低。

遠東-歐洲都是大船天下，在淡季期間要裝滿本就不容易，現在處於淡季，貨量沒有大幅提升、漲價不太實際，信心喊話的成分多，除非川普突然有什麼新的政策，或是俄烏停戰等突發事件，就有可能造成供給增加，讓運價順勢調漲成功。

農曆年後，遠東到歐洲運價回檔幅度相對較大，上周還出現每TEU（20呎櫃）達1,608美元，周跌幅10.91%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,815美元，周跌幅7.27%；不過，近期各大航商已經陸續宣布3月要調漲運價，對於市場有信心喊話止跌的效果。

貨量

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