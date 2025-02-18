航空旅遊市場需求仍強勁 新航2024載客量年增12.7%

新航集團於2024年12月創下單月最高載客量，2024年12月的載客量較前期增加12.7%。新航集團旗下的新航及酷航於2024年12月共載送了360萬名旅客，較前年同期增加7.1%，也創下了單月最高載客量。2024年，新航集團全年共載送3,900萬名旅客，較2023年的3,460名增加12.7%。

近期商務飛行及休閒旅遊的市場需求依舊強勁。然而，航空市場的競爭加劇，尤其是在亞太區域有越來越多的運能加入和票價上的競爭。新航將保持靈活敏捷，隨時調整客運航網和運能，以應對市場需求的變化。新航將以強健的財務規劃、強化人員與數位能力、長期策略投資，以及加深與策略夥伴合作等，讓我們在樽節成本的同時可以把握商機增加營收。

新航指出，將於2025年北半球夏季班表（2025年3月30日 – 2025年10月25日）增加往來新加坡和澳洲布里斯本、斯里蘭卡可倫坡和南非約翰尼斯堡的航班。這些航點在台灣市場是自由行旅客、企業差旅，或旅行社包裝團體行程的熱門航點。

有鑑於強勁的市場需求，往來新加坡與布里斯本之間的SQ265/266 SIN-BNE將自每周4班增加為每日一班以A350-900中程機型執飛。增班後新航將提供每日4班飛航於新加坡與布里斯本之間。

2025年8月5日起，新航將提前恢復每周3班的SQ462/463 SIN-CMB。加入原本每日1班的SQ468/469 SIN-CMB，新加坡與斯里蘭卡可倫坡之間自2025年8月起為每周10班。

新航將於2025年6月16日起增加往來新加坡與約翰尼斯堡的SQ482/481 SIN-JNB航班，由每周3班增加為每周5班。增班後約翰尼斯堡將有每周12班，包含每周5班往來新加坡與約翰尼斯堡之間的航班，以及每日一班的新加坡-約翰尼斯堡-開普敦的SQ478/479 SIN-JNB-CPT航班。

此外，新航將斥資新幣11億元，以全新的長程線客艙產品改造其41架A350-900，包含七架超長程機型上的頭等艙及長程和超長程機型上的商務艙。此次的全新客艙產品也將應用於未來交機的波音777-9機型上。優選經濟艙及經濟艙將更新以提升旅客的搭乘體驗。改版後的新航KrisWorld銀刃機上娛樂系統將提供旅客更多個人化、更多元的娛樂選項。此次的機艙更新將由新航工程公司於新加坡進行，第一架改裝後的A350-900長程機型預計於2026年第二季投入服務，而第一架超長程機型將於2027年第一季開始執飛。新航預計於2030年前完成此客艙改裝計劃。

自2024年12月1日起，新航將在空中巴士A380的套房和波音777-300ER的頭等艙提供以卓越品質和細膩口感而備受推崇的2015年份水晶香檳。新航為全球唯一於機上提供2015年份水晶香檳（Cristal 2015）的航空公司。

新航自2024年12月24日起於航程超過6小時的航班上，推出全新的商務艙盥洗包。新款盥洗包是與始於紐約的著名香氛品牌Le Labo合作，由Le Labo特別設計，包身採用耐用上蠟帆布，包形設計靈感取自Le Labo品牌的實驗室圍裙。內含以頂級植萃成分為基底的個人保養品：橄欖油和乳木果油護唇膏、乳木果油和甜杏油滋潤護手霜，以及蘆薈和迷迭香萃取的保濕臉部噴霧。

展望未來，新航表示，由於地緣政治緊張、總體經濟的不確定性、持續增加的競爭，以及物價上漲對成本造成的壓力等持續為航空業帶來挑戰。雖然航空飛行需求仍將保持強勁，但市場面也將更競爭。新航集團將保持靈活敏捷，隨時調整客運航網和運能，以因應市場需求的變化。集團旗下擁有兩家世界級的航空公司 – 新航與酷航，得以靈活地因應市場變化，同時也持續加深兩家航空公司的航網互連，提供消費者更多的航班組合和航點選擇。

新航強調，永續發展目標始終是我們的首要任務，新航和酷航訂定了目標，於2030年永續航空燃料（SAF）的使用將達到燃料總需求的5%。這是我們實現於2050年達到淨零碳排放目標的重要一步。我們都必須繼續尋找方法降低營運產生的碳排放、減少浪費並減輕對地球環境的影響。2025年2月，新航集團與氣候技術公司Aether Fuels簽署了合作備忘錄（MoU），採購永續航空燃料（SAF）。Aether將於美國和東南亞設立SAF生產設施，旨在提供航空業轉型使用更環保的綠色能源。根據合約，一旦開始商業化量產，新航集團將在最初五年向Aether採購純SAF，並有可能將合作關係再延長五年。該燃料將與傳統航空燃料混合後配送至新航及酷航服務的特定航點機場。