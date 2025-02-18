沃旭能源啟動大彰化西南第二階段、西北離岸風場海上建置

沃旭能源今天宣布全面啟動大彰化西南第二階段及西北離岸風場海上建置工程，這座指標性離岸風場總裝置容量為920 MW，將供應大規模乾淨電力給企業客戶，支持其達成減碳目標；負壓沉箱管架式水下基礎及風機零組件已陸續分批運抵台中港的預組裝基地，預計3月底安裝。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場位於彰化縣外海35至60公里處，2018年6月通過經濟部潛力場址首次價格競標贏得920MW併網容量，競標規則並無在地產業關聯性要求。

2020年7月，沃旭能源與企業客戶簽署為期20年的固定價格企業購售電契約（Corporate power purchase agreement, CPPA），承購該風場全部發電量。

沃旭能源亞太區總裁古沛明 (Per Mejnert Kristensen) 今天表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場正式啟動海上施工階段，展現沃旭能源在台灣開發、建置、運維大規模離岸風場的堅定承諾；作為台灣首座簽訂企業購售電契約（CPPA）為營收來源的離岸風場，展現客戶與市場對於沃旭能源領先業界的技術專業能力與豐富經驗的高度信心；他說這座風場顯示離岸風電是穩定供應大規模乾淨電力的關鍵來源，也是台灣邁向低碳經濟的重要基石。

沃旭能源大彰化離岸風場執行長傑拉姆(Jayaram Naidu) 表示，團隊正全力推動920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場順利如期完工。目前風場的陸上施工進展順利，2025年將同時進行各項目的海上建置、完成安裝，預計2026年達成全面併聯發電，如期履行與經濟部簽訂行政契約及與企業客戶的企業購售電契約承諾。

他說推動風場建置的同時，安全始終是首要考量，沃旭將持續與供應商與承包商緊密合作，落實離岸風電產業品質、環境、安全及健康衛生的最高標準。

這座920MW離岸風場將安裝66座西門子歌美颯14-236 DD 14 MW風機，在台灣海峽上建置最大的風機機型；彰化西南第二階段及西北離岸風場也是亞太區首次採用環境友善且免打樁技術的負壓沉箱管架式水下基礎。

沃旭能源於2023年3月對大彰化西南第二階段及西北離岸風場作出最終投資決定，隨即全面推動風場關鍵組件的生產製造、陸域工程及海上施工準備，及完備海上施工船舶簽約及調度計畫。

沃旭能源攜手供應商與承包商，正進行海床沖刷保護作業，全面展開海上施工，包括安裝海上變電站、負壓沉箱管架式水下基礎、風機及鋪設陣列與輸出海纜等工程；海上變電站的水下基礎、基樁和本體本月已從新加坡和印尼的生產基地啟程，正運往台灣，氣候窗允許就會進行安裝作業。