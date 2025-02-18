新北11重劃區預售交易比價 這三區有機會2千萬入手

新北境內重劃區已成購屋族關注區域。永慶房產集團盤點2024年新北市11大重劃區預售市場，發現二重重劃區突破千件交易量奪冠，成為最熱門預售屋交易區。另隨著房價攀升，目前僅剩鳳鳴、洲子洋、江翠北三大重劃區有機會以2000萬元內購得預售住宅。

2024年新北市預售交易量顯示，二重與塭仔圳重劃區為交易最熱絡的兩大區域。其中二重重劃區全年交易量達1006件居第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，二重重劃區位於三重區擁有雙捷運線優勢，鄰近捷運三重站區域規劃完善，周邊涵蓋新北大都會公園、三重商圈、大型商場等機能，吸引大量剛需與自住買家。

交易量第二的塭仔圳重劃區全年交易達824件。陳金萍指出該區受惠於捷運五泰輕軌規劃，未來交通便利性將大幅提升，且房價相較周邊重劃區更具優勢，吸引看好區域發展的購屋族進場，並成為建商推案熱點。區內擁有塭仔圳公園等大型綠地，隨著建設落地與商業進駐，生活機能日漸成熟，進一步推升交易熱度。