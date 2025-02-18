快訊

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

流感疫苗20日起暫停全民公費接種 疫情估3月中旬脫離流行期

新北11重劃區預售交易比價 這三區有機會2千萬入手

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2024年新北市11大重劃區預售市場，二重重劃區突破千件交易量奪冠。圖／新北地政局提供
2024年新北市11大重劃區預售市場，二重重劃區突破千件交易量奪冠。圖／新北地政局提供

新北境內重劃區已成購屋族關注區域。永慶房產集團盤點2024年新北市11大重劃區預售市場，發現二重重劃區突破千件交易量奪冠，成為最熱門預售屋交易區。另隨著房價攀升，目前僅剩鳳鳴、洲子洋、江翠北三大重劃區有機會以2000萬元內購得預售住宅。

2024年新北市預售交易量顯示，二重與塭仔圳重劃區為交易最熱絡的兩大區域。其中二重重劃區全年交易量達1006件居第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，二重重劃區位於三重區擁有雙捷運線優勢，鄰近捷運三重站區域規劃完善，周邊涵蓋新北大都會公園、三重商圈、大型商場等機能，吸引大量剛需與自住買家。

交易量第二的塭仔圳重劃區全年交易達824件。陳金萍指出該區受惠於捷運五泰輕軌規劃，未來交通便利性將大幅提升，且房價相較周邊重劃區更具優勢，吸引看好區域發展的購屋族進場，並成為建商推案熱點。區內擁有塭仔圳公園等大型綠地，隨著建設落地與商業進駐，生活機能日漸成熟，進一步推升交易熱度。

觀察交易均價最低包括鳳鳴、江翠北及塭仔圳，3大重劃區仍可2000萬元內入手預售屋永慶房產集團表示在新北市房價持續上漲情況，總價2000萬元內的預售住宅選擇已大幅縮減。目前，新北市11大重劃區中，目前僅上述三區重劃區仍有機會以2000萬元以下價格入手。

永慶房產集團盤點2024年新北市11大重劃區預售市場，發現二重重劃區突破千件交易量奪冠，成為最熱門預售屋交易區。圖／永慶房產集團提供
永慶房產集團盤點2024年新北市11大重劃區預售市場，發現二重重劃區突破千件交易量奪冠，成為最熱門預售屋交易區。圖／永慶房產集團提供

捷運 重劃區

延伸閱讀

境外汙染加上火災濃煙 新北環保局發布空品警報

新北鶯歌工地火災 消防籲民眾關窗、外出戴口罩

新北金山金包里慈護宮創意燈籠比賽 傳承媽祖文化

新北淡水中正路二段人行道老舊破損 民代爭取經費改善完成

相關新聞

電價漲幅恐達9％？他怕爆：便當可能要賣200元 網直指罪魁禍首

電價再掀漲風！由於立法院砍掉台電千億元補助，導致台電需自行尋求財務平衡，並可能依法爭取合理利潤。原本預計4月電價調漲6%，如今依照電價公式計算，漲幅恐進一步擴大至9%，接近一成，這將是四年來第五次電價調漲。

類比商務艙 長榮航787-9豪經艙亮相

長榮航空七八七─九客機首次推出三艙等，同時將「全新豪華經濟艙」導入波音七八七─九客機，昨天第四代豪華經濟艙座椅首次曝光，...

外電報導馬士基宣布調漲歐洲線3月運費 國內航運業界目前看法兩極

外電報導馬士基宣布調漲歐洲線3月運費，另一巨頭赫伯羅德也宣布下月起上調多條航線運費。國內航運業界目前看法兩極化，3月運價...

航空旅遊市場需求仍強勁 新航2024載客量年增12.7%

新航集團於2024年12月創下單月最高載客量，2024年12月的載客量較前期增加12.7%。新航集團旗下的新航及酷航於2...

沃旭能源啟動大彰化西南第二階段、西北離岸風場海上建置

沃旭能源今天宣布全面啟動大彰化西南第二階段及西北離岸風場海上建置工程，這座指標性離岸風場總裝置容量為920 MW，將供應...

新北11重劃區預售交易比價 這三區有機會2千萬入手

新北境內重劃區已成購屋族關注區域。永慶房產集團盤點2024年新北市11大重劃區預售市場，發現二重重劃區突破千件交易量奪冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。