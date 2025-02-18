四大超商搶棒球經典賽商機 各自出招搶市

2025年世界棒球經典賽資格賽將於2月21日開打，看好龐大的球賽商機與話題度，四大超商各自出招拚業績成長。為搶攻國際賽事觀賽商機，統一超（2912）旗下7-ELEVEN以全店優惠、數位看板聯播網直播雙管齊下，預計推升相關業績成長約兩成；全家（5903）推出一系列應援優惠活動，並將抽出75吋電視作為大獎，有望帶動會員數與業績雙成長；萊爾富買指定飲品送愛爾達月票觀賞序號；OKmart推出飲品、零食相關優惠，估計帶動業績穩定向上。

統一超觀察，每逢運動賽事推出優惠，即可帶動相關類別業績成長一至兩成，並提升會員貢獻成長逾三成。統一超表示，為搶攻本波國際賽事資格賽商機，將於全台7,000家門市推出限時優惠活動。活動期間，消費者使用icash2.0、icash Pay或OPEN錢包三大支付工具，購買CITY系列飲品、零食等指定12大類商品，單筆消費滿額即可享立折優惠，最高回饋達12%。

統一超指出，各種炸物、燒烤小食於全台限定80家門市提供哈燒專櫃服務，還有全品項任選第二件九折，預估熱銷前三商品為冷凍即食、飲料、啤酒等。此外，統一超將於指定1,500家門市的數位看板聯播網直播中華隊場次，兩大做法雙管齊下，期望帶動來客數、業績雙增長。

7-ELEVEN與中華民國棒球協會合作，獲得授權在線上線下通路推出「巨大球棒爆米花」，以立體球棒造型的零食罐包裝吸引消費者，引發打卡潮。同時，7-ELEVEN也限時推出「全民隊長」陳傑憲、DA VILLAGE及藝術家「Kingson Artworks」的聯名棒球周邊商品，提供紀念帽、T恤等商品供球迷預購。

全家表示，針對觀賽商機，將於旗下各平台推出一系列應援優惠活動。全家會員於全店指定商品單筆消費滿額能抽75吋電視，中華隊每贏一場就再加碼一台。而自有品牌Let's Café與FamiCollection推出賽事限定包裝；旗下自取平台則滿額免運。全家指出，目前全台會員數已超過1,800萬人，預計能藉由觀賽熱潮帶動線上線下平台流量，使會員數與業績再向上成長。

全家與中華隊的獨家合作，透過「全家行動購」平台銷售多款中華隊應援商品，包括球服、球帽、加油棒等，同時推出啦啦隊周邊商品如抱枕和應援毛巾等，預計將引發球迷收藏熱潮。全家表示，2025年世界棒球資格賽的紀念球將作為首推商品，並提供多款式選擇。