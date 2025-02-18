四大超商搶棒球經典賽商機 各自出招搶市
2025年世界棒球經典賽資格賽將於2月21日開打，看好龐大的球賽商機與話題度，四大超商各自出招拚業績成長。為搶攻國際賽事觀賽商機，統一超（2912）旗下7-ELEVEN以全店優惠、數位看板聯播網直播雙管齊下，預計推升相關業績成長約兩成；全家（5903）推出一系列應援優惠活動，並將抽出75吋電視作為大獎，有望帶動會員數與業績雙成長；萊爾富買指定飲品送愛爾達月票觀賞序號；OKmart推出飲品、零食相關優惠，估計帶動業績穩定向上。
統一超觀察，每逢運動賽事推出優惠，即可帶動相關類別業績成長一至兩成，並提升會員貢獻成長逾三成。統一超表示，為搶攻本波國際賽事資格賽商機，將於全台7,000家門市推出限時優惠活動。活動期間，消費者使用icash2.0、icash Pay或OPEN錢包三大支付工具，購買CITY系列飲品、零食等指定12大類商品，單筆消費滿額即可享立折優惠，最高回饋達12%。
統一超指出，各種炸物、燒烤小食於全台限定80家門市提供哈燒專櫃服務，還有全品項任選第二件九折，預估熱銷前三商品為冷凍即食、飲料、啤酒等。此外，統一超將於指定1,500家門市的數位看板聯播網直播中華隊場次，兩大做法雙管齊下，期望帶動來客數、業績雙增長。
7-ELEVEN與中華民國棒球協會合作，獲得授權在線上線下通路推出「巨大球棒爆米花」，以立體球棒造型的零食罐包裝吸引消費者，引發打卡潮。同時，7-ELEVEN也限時推出「全民隊長」陳傑憲、DA VILLAGE及藝術家「Kingson Artworks」的聯名棒球周邊商品，提供紀念帽、T恤等商品供球迷預購。
全家表示，針對觀賽商機，將於旗下各平台推出一系列應援優惠活動。全家會員於全店指定商品單筆消費滿額能抽75吋電視，中華隊每贏一場就再加碼一台。而自有品牌Let's Café與FamiCollection推出賽事限定包裝；旗下自取平台則滿額免運。全家指出，目前全台會員數已超過1,800萬人，預計能藉由觀賽熱潮帶動線上線下平台流量，使會員數與業績再向上成長。
全家與中華隊的獨家合作，透過「全家行動購」平台銷售多款中華隊應援商品，包括球服、球帽、加油棒等，同時推出啦啦隊周邊商品如抱枕和應援毛巾等，預計將引發球迷收藏熱潮。全家表示，2025年世界棒球資格賽的紀念球將作為首推商品，並提供多款式選擇。
萊爾富在經典賽期間推出優惠活動，消費者只要購買指定咖啡組合，或於APP內使用點數參與線上活動即可獲得愛爾達月票觀賞序號或多項商品優惠，並祭出多款指定商品享最低4.4折起；OKmart則推出指定日咖啡買二送二，凡消費再送點數，看好球賽帶動門市人流成長，預計檔期業績將穩定向上。
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