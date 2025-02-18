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12強奪冠主題電影 《冠軍之路Team Taiwan》於天母棒球場宣布正式開拍

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
《冠軍之路Team Taiwan》紀錄片今日於天母棒球場宣布正式開拍。照片／公司提供。
《冠軍之路Team Taiwan》紀錄片今日於天母棒球場宣布正式開拍。照片／公司提供。

台灣勇奪2024世界12強棒球賽冠軍，引爆全台關注，棒球熱更持續延燒。去年底宣布要在今年開拍，以12強奪冠為主題的電影，《冠軍之路Team Taiwan》紀錄片在18日於天母棒球場宣布正式開拍。出品方包括威剛科技副總經理林天瓊、中華職棒聯盟會長蔡其昌、祕書長楊清瓏、韶光電影有限公司導演龍男·以撒克·凡亞思、監製張永昌，都特別出席《冠軍之路Team Taiwan》紀錄片的開鏡儀式。

《冠軍之路》紀錄片內容，除了忠實呈現12強開賽前普遍不被看好，到勇奪冠軍的高潮迭起外，也會訪談多位12強的球員與教練團，深入呈現他們的心路歷程，搭配精彩的比賽畫面，重溫奪冠感動與熱血。紀錄片更規畫有海外拍攝行程，多視角呈現旅外球員與別國怎麼看台灣棒球。同時也將回顧過往經典比賽，來展望、追求未來更好的台灣棒球發展。

威剛科技副總經理林天瓊提到，《冠軍之路》紀錄片勢必將深入呈現12強奪冠經歷中，許多不為人知的過程和付出，我們就像全台廣大的球迷一樣，威剛科技有個小小的心願，能夠出力協助留下這段共同珍貴的記憶。這是我們身為企業也是球迷，很榮幸的機會，可以為台灣棒球貢獻一點心力！

之前就期望拍攝《冠軍之路》紀錄片的中華職棒聯盟會長蔡其昌也說，感謝威剛科技整合很多國內資源，為紀錄片《冠軍之路》投注心力，率先開拍，更找來經驗豐富的龍男導演團隊製作，讓人期待。

據悉，《冠軍之路》紀錄片由具有豐富製作經驗，包含執導過多部紀錄片的龍男·以撒克·凡亞思擔任導演，其中作品《海洋熱》曾於美國、台灣、韓國獲得許多獎項和參展，以及拍攝角頭音樂創辦人張四十三經營獨立音樂的《我不流行二十年》，還擔任曾獲台北電影節大獎的《沈沒之島》監製。

導演龍男·以撒克·凡亞思也透露《冠軍之路》紀錄片正式開拍後，未來團隊更會以最高規格呈現，訪談紀錄多位參與12強的球員、教練，更規劃飛往美國、日本等國家，拍攝完整精彩的素材和其他國家棒球團隊，豐富《冠軍之路》紀錄片的內容。《冠軍之路》紀錄片規劃在今年拍攝完畢，進行後製，預計明年初在全台正式上映。

中華職棒 威剛 紀錄片

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