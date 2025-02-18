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超商雙雄鎖定機能鮮食擴大布局 估帶動相關業績雙位數成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN冷藏冰箱吊掛商品當中最熱賣的雞肉系列品項，近五年來已經大幅提升銷售規模，推出9款不同風味的雞胸肉，近期也新上架雞肉蛋白棒機能型點心受到年輕族群喜愛。統一超/提供
7-ELEVEN冷藏冰箱吊掛商品當中最熱賣的雞肉系列品項，近五年來已經大幅提升銷售規模，推出9款不同風味的雞胸肉，近期也新上架雞肉蛋白棒機能型點心受到年輕族群喜愛。統一超/提供

近年體態與飲食控制族群持續增長，民眾運動健身、飲食調控需求提升，統一超（2912）旗下7-ELEVEN針對年後民眾選擇健康食飲需求，以「機能補給」、「營養均衡」二大策略搶市，多元做法預計可帶動相關類別業績成長10%以上。全家（5903）也瞄準年後甩油風潮，推出新品主打零精緻澱粉、蛋白質補充，看好「健康志向」鮮食將持續成長。

7-ELEVEN觀察外食族春節假期後有意識的選擇健康食飲需求，積極擴大商品選擇，提供上百種高纖、優質蛋白質、蔬果等豐富商品，尤其針對飲食忌口、飲食計畫的健身族群及蔬食者開發新品，讓不同飲食習慣也能自由搭配購入所需。

7-ELEVEN表示，隨著健身與飲食管理的風潮興起，相較於高油多澱粉的便當和小吃，超商為外食族最便捷能取得營養食飲的零售通路，帶動具有機能性的食飲和優質蛋白質的商品近年大受歡迎，像是去年首度推出高纖、高蛋白的「機能性麵包」創下億元業績，更帶動歐式麵包去年業績雙位數成長。近期再推「營養麵包系列」共有六款麵包新品，適合運動族群日常補給。

另外，7-ELEVEN冷藏冰箱吊掛商品當中最熱賣的雞肉系列品項，近五年來已經大幅提升銷售規模，共推出9款不同風味的雞胸肉，近期也新上架雞肉蛋白棒機能型點心受到年輕族群喜愛。還有獨家引進全新設備販售的「蒸玉米」現已擴大至365間門，方便外食族補充每日蔬果攝取。「現烤地瓜」也在235間門市販售，滿足原型食物健康飲食所需，帶動近三年業績倍數成長。

全家也表示，2019年推出的「健康志向」系列鮮食，獲得運動健身及飲食調控族群廣大迴響，銷售每年穩定成長30%；據觀察，健身房及運動中心等場域周邊，「健康志向」鮮食的銷量較一般店舖高出近三倍；看好健身飲食熱潮，健康志向鮮食本月再推四款新品，以多樣且無負擔的餐食選擇，滿足民眾年後飲控、運動健身的消費需求。

健身 外食族 運動

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