台中房價又創高！聯聚兩建案單價同步衝破140萬

台中豪宅房價再創高，根據台中市地政局158資訊平台最新實價資訊揭露，台中豪宅一哥聯聚建設旗下兩推案「聯聚玉衡」以及「聯聚理安」，分別以每坪143.8萬元，及每坪142.8萬成交，雙雙改寫台中預售豪宅單價新高。

表示，這兩大指標性建案皆位於台中七期重劃區，顯示豪宅買家對於稀缺地段、頂級規劃、品牌的認同，也讓七期重劃區再度成為全台豪宅關注焦點。

創下台中新高價的「聯聚玉衡大廈」，位於秋紅谷生態公園首排，基地面積1,838坪，規劃雙塔建築與千坪中庭花園，資料顯示，聯聚玉衡50F頂樓兩戶，於去年12月各以總價9,537萬元成交，每坪單價達143.8萬元。

台灣房屋七期龍門特許加盟店店長徐郁閎表示，七期為台中精華地段，土地取得成本高，加上聯聚玉衡規劃51層，完工後將是中台灣最高住宅大樓，營建成本也相對高，且聯聚建設在豪宅市場擁有好口碑，因此具創價空間。

另一創新高的「聯聚理安大廈」，位於台中歌劇院第一排指標住宅，擁近900米綠意視野，個案由義大利國寶級設計大師ACPV ARCHITECTS操刀，38樓頂樓兩戶，各以毛胚創下每坪142.8萬元，高達1億5,509萬元的總價成交。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，「聯聚理安大廈」緊鄰國家歌劇院，正居七期雙十字綠園道的精華地段，兼具景觀與地段優勢，且該案39樓亦規劃為Sky Lounge公設，因此38樓戶也是社區最高樓層的住宅戶，因此與「聯聚玉衡大廈」雙雙衝出140萬元以上的高單價，也再度驗證七期市政核心在台中的冠軍身價。

聯聚表示，「聯聚理安大廈」為毛胚規劃，提供110坪及220坪的超大坪數空間，「聯聚玉衡大廈」則以均質62坪，加上聯聚嚴選標配設計回應趨勢，兩案鎖定不同需求客群，但在公設規劃上都一樣秉持聯聚標準，提供住戶享受頂級飯店的居住體驗，因此刷新七期豪宅紀錄。

陳定中表示，「聯聚玉衡」、「聯聚理安」兩案皆位於台中最精華地段七期重劃區，七期發展成熟，不僅吸引國際級酒店與頂尖商辦進駐，亦成為高資產階層的居住首選。